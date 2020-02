Legge contro l’inquinamento, l’on Calderone: “Una battaglia vinta senza colore politico”

L’aula consiliare di San Filippo del Mela ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della nuova legge contro l’inquinamento in Sicilia, approvata all’ARS e proposta dall’on. Tommaso Calderone, Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, e dal collega del M5S, on. Giorgio Pasqua. Come sottolineato alla conferenza, a cui hanno partecipato numerosi sindaci della Valle del Mela, territorio fortemente penalizzato dall’incidenza delle neoplasie dovute agli agenti inquinanti presenti sul territorio, la legge è stata contrastare anche a livello dei partiti di maggioranza ed opposizione trovando poi il voto trasversale come riferito dalla stesso l’on. Calderone: “Potrei gonfiarmi il pezzo, dicendo che Forza Italia, nella mia persona, si è battuta per l’approvazione della legge. Non è così, farei un torto alla verità. Non tutta Forza Italia ha condiviso questa battaglia per la salute di questo territorio e di tante zone siciliane martoriate dell’inquinamento ambientale. In questo percorso con il collega Pasqua, che ha scritto con me la proposta di legge, abbiamo trovato consensi di deputati, come il professore De Domenico, che ha votato in modo diverso dal suo gruppo, quello del Partito Democratico. E’ stato un successo senza colore politico, ma nell’interesse della gente che ci ha affidato il mandato elettorale”.

“Prima della mia elezioni a deputato regionale – ricorda il Capogruppo Calderone – dicevo che uno dei problemi che avrei tentato di risolvere sarebbe stato quello dell’inquinamento in Sicilia e soprattutto nella Valle del Mela. Questa legge è una bella pagina di politica, non gridata, e che tende con sacrificio a risolvere i problemi del territorio. La norma si compone di due parti. La prima serve a monitorare in maniera seria e costante la qualità dell’aria, la seconda a commisurare sanzioni per chi viola i limiti tabellari. È vero, le sanzioni sono dure, fino a 300 mila euro. Ma se tutti devono osservare le leggi, perché tutta questa paura per questa legge? La risposta è chiara ed evidente: perché costantemente tali limiti tabellari sono violati. Una parte dei proventi delle sanzioni – sino al 40 % – saranno destinati ai comuni ubicati tra i 3 e i 10 km dal luogo dove è stata constatata la violazione dei parametri. Ho ritenuto che sia giusto risarcire chi subisce illegali emissioni in casa propria”.

“Spero – continua il Parlamentare – che questa sia la legge più inapplicata della storia nella parte sanzionatoria: vorrà dire che i parametri tabellari saranno rispettati e la salute dei cittadini tutelata. Questa non è una legge contro nessuno, ma in favore della salute, il bene primario. La Valle del Mela deve tornare a essere la valle del sole, la valle del mandarino, piuttosto che essere chiamata in modo macabro la valle delle parrucche, per l’elevata percentuale di malati di cancro. Questa definizione inaccettabile dobbiamo respingerla con i fatti, non con le chiacchiere degli ultimi quarant’anni, in cui, chi aveva la responsabilità di scrivere una legge che prevenisse tale piaga, si è sottratto”.

“Ho saputo di proteste in palazzi che contano per questa legge. Qualcuno – conclude Calderone – anche del mio partito, si è scagliato contro tale norma, definendola incostituzionale, che ammazza l’impresa. Forza Italia è per la sua storia il partito delle imprese, ma soprattutto deve essere il partito della salvaguardia dell’ambiente, della salute e dei bambini che si ammalano di leucemia nel nostro territorio. Ci batteremo a tutti i livelli per difenderla da questi attacchi strumentali. Per interessi beceri si vuole privare le nuove generazioni di vedere la luce? Questo non deve più accadere. Se una sola persona non si ammalerà più di cancro grazie a questa legge, io avrò raggiunto il mio risultato”.