La Lega con Francilia chiede l’unità del centrodestra

Il coordinatore provinciale della Lega, Matteo Francilia, così commenta l’esito dell’incontro nel centrodestra in vista delle amministrazione 2020 a Milazzo e Barcellona. “Noi siamo per l’unità della coalizione. Esprimiamo soddisfazione su come il tavolo del centrodestra, con maturità, sta portando avanti le trattative che riguardano i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti dove si va al voto. Trattative fondate non soltanto sui nomi, ma in primis sui programmi e sull’idea di sviluppo dei comuni in questione. Su Milazzo è stata raggiunta un’intesa sul candidato della Lega Damiano Maisano e questo ci fa piacere perché ci viene riconosciuto un lavoro importante fatto sul territorio da più di un anno e mezzo testimoniato non soltanto da tantissime iniziative ma anche dall’enorme consenso raccolto su quel territorio. La Lega ieri sera al tavolo di centrodestra su Milazzo ha incassato il sostegno sul proprio candidato Damiano Maisano sia da Forza italia che da Diventerà Bellissima e i restanti partiti presenti condividono se c’è l’unità della coalizione”.

“Come partito – continua – terrà lo stesso atteggiamento su Barcellona. La stessa lealtà che ci è stata mostrata per quanto concerne Milazzo, con il riconoscimento dei nostri meriti, la metteremo in campo anche noi nei confronti degli alleati su Barcellona, dove faremo di tutto affinché si possa trovare anche in questo comune la sintesi e si scelga una persona che possa al meglio incarnare il programma che tutta la coalizione ha in mente per lo sviluppo della città”.