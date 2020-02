Il centrodestra si spacca, l’on. Galluzzo: “Non credono nell’unità del coalizione”

La rottura nel centrodestra tra Barcellona e Milazzo sembra ormai sancita definitivamente. Dopo la riunione di ieri sera, conclusa con una divergenza di posizioni e senza un momento di sintesi tra le varie anime del centrodestra, sono arrivate prima le dichiarazione degli onorevoli Calderone e Catalfamo, che hanno ribadito la loro linea, confermando le scelte dei nomi per i candidati a sindaco. Adesso arriva anche quella dell’onorevole Pino Galluzzo, che probabilmente non lascia spazio a ripensamenti, anche se in politica possono comunque sempre accadere.

Le parole del deputato di Diventerà Bellissima sono nette. “Sapevamo che tra Catalfamo e Calderone ci fosse un patto di ferro esclusivo, ma speravamo in un cambio di metodi e modi. Francamente non ci aspettavamo che potessero passare anche sui propositi dei delegati provinciali dei propri partiti, con i quali ci siamo lasciati ieri con cordialità e propositi di pace. Riteniamo che la dignità non ha prezzo e sono tanti uomini liberi che la pensano come noi. La prevaricazione è nemica della democrazia. Evidentemente non credono al valore dell’unità del centro destra o peggio ancora credono di essere esclusivamente loro il centrodestra”.