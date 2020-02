Calderone (Fi) e Catalfamo (Lega) restano fermi sui nomi di Calabrò e Maisano per le amministrative 2020

I capigruppo all’ARS di Lega e Forza Italia, Antonio Catalfamo e Tommaso Calderone ribadisco la loro posizione pienamente condivisa sulle scelte dei nomi per i candidati a sindaco delle città di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Dopo l’incontro di ieri, in cui sembra sia tramontata l’ipotesi di un accordo unitario nel centrodestra per le amministrative 2020 nei due comuni più importanti della provincia di Messina, si è diffuse indiscrezioni su una posizione della Lega e del coordinatore provinciale Matteo Francilia che puntasse a ritrovare la compattezza nell’area di centrodestra, con l condivisione delle scelte tra la maggioranza delle componenti presenti al tavolo. I due massimi esponenti dei gruppo consiliari all’Assemblea regionale stamattina ribadiscono tra i due partiti la comunione di intenti sui nomi dei candidati sindaci per Barcellona e Milazzo. “Tali nomi – precisano in una nota – sono rispettivamente quelli di Pinuccio Calabro’ e di Damiano Maisano, posizioni sulle quali, in attesa dell’auspicabile scioglimento dei vari nodi ancora in essere, non si intende recedere”.