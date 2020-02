Amministrative 2020, il M5S propone la candidatura a sindaco di Carmelo Ceraolo

Il Movimento Cinque Stelle ha avviato la procedura per la certificazione sulla piattaforma Rousseau della lista e del candidato a sindaco per le amministrative 2020, che si terranno il 24 maggio a Barcellona Pozzo di Gotto. Il nome proposto per il ruolo di primo cittadino è quello del presidente del circolo Legambiente del Longano, Carmelo Ceraolo, che ha scelto di mettersi in gioco per dare il suo contributo alla causa del movimento. La rigida procedura del M5S prevede comunque un passaggio attraverso la piattaforma Rousseau, quella attraverso il quale vengono consultati gli scritti per condividere le scelte politiche del movimento. Solo ai primi di marzo sarà ufficializzata la composizione della lista e il nome della candidatura a sindaco, per la quale al momento ci sarebbe solo il nominato dell’esponente di Legambiente.