Gli appuntamenti del week-end, tra cultura, teatro, politica ed impegno sociale

La città del Longano propone un week-end ricco di appuntamenti, tra cultura ed impegno sociale. Si comincia domani mattina con due conferenze stampa di presentazione di altrettanti progetti. Alle 10,30 l’associazione Piccoli Cantori illustrerà i programmi per il 2020 con diverse iniziative che vedrà protagonista il coro di voci bianche diretto da Salvina Miano. Alle 12 nella sede della Pro Loco Manganaro, il Network delle associazioni culturali presenterà i progetti per il 2020.

Nel pomeriggio alle 14.30 nei locali del Centro Antiviolenza Frida onlus di via Dante Alighieri n. 31, si terrà il primo appuntamento locale con la campagna internazionale “One Billion Rising”, un milione di voci contro ogni forma di violenza, attraverso il monologo teatrale “Le buttane non esistono” interpretato da Davide Colnaghi per la regia di Leonardo Mercadante. Alle 16.30 nei locali dell’oratorio salesiano, l’associazione Avulss donerà una defibrillatore alla struttura di via Don Bosco con una breve cerimonia. Alle 18 si sarà un momento di riflessione sull’amministrazione della città negli ultimi cinque, attraverso l’occhio critico dell’opposizione, con il convegno organizzato dal movimento Città Aperta. Allo stesso orario, nella sala Oasi di via Garibaldi è in programma la cerimonia di consegna delle mattonelle della Genius Loci, ad alcuni personaggi che hanno dato lustro al teatro barcellonese. Alle 20.30 infine è in programma la terza puntata del talk show “Attenti a quei due” con la presenza dell’ex sindaco Francesco Speciale e della responsabile del centro giovanile Cairoli Anna Maria Puliafito.

Domenica 16 febbraio alle 12 è in programma un flash mob in Piazza Duomo, sempre nell’ambito della campagna internazionale “One Billion Rising”, con il coinvolgimento delle scuole di danza Domi Pro Dance, Diamond Dance, PowerGym, Dancing Art e L’Art de la Danse che si esibiranno sulle note di “Break the chain” ( Spezza le catene ), con il supporto gratuito del dj Pippo Basile. Alle 16.30 si terrà presso l’Auditorium Parco Urbano “Maggiore La Rosa” la presentazione del volume “La Bussola” della giovane Valentina Ilacqua, giovane pedagogista familiare barcellonese. Sempre domenica alle 18.00 è in programma al teatro Vittorio Currò dell’oratorio salesiano la replica della commedia campestre Liolà di Luigi Pirandello, affidata alla giovane e talentuosa Virginia Scoglio.