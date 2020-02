A San Valentino il Centrodestra rischia il divorzio sulle elezioni di Barcellona

La freccia di Cupido nel giorno di San Valentino non ha fatto centro. L’accordo nel centrodestra in vista delle elezioni comunali di Barcellona Pozzo di Gotto sarebbe sfumato. La rottura, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe consumata sulla scelta del candidato a sindaco della città del Longano.

Alla riunione, che si è tenuta in un hotel di Milazzo, erano presenti la deputato regionale Bernadette Grasso ed il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino in rappresentanza di Forza Italia, Matteo Francilia e Rosario Catalfamo in rappresentanza della Lega, Rosario Sidoti per l’Udc, Ella Bucolo per Fratelli d’Italia, il deputato regionale Pino Galluzzo per Diventerà Bellissima, Carmelo Briguglio per l’area dell’on. Roberto Lagalla e Luigi Genovese del gruppo Ora Sicilia.

I toni dell’incontri sarebbero stati molto accesi tanto che non si sarebbe trovato l’accordo sul nome del candidato a sindaco. Il gruppo di Forza Italia, che fa riferimento all’on. Tommaso Calderone, ha confermato la volontà di puntare sull’avvocato Pinuccio Calabrò, mentre gli altri rappresentanti della coalizione avrebbero proposto un azzeramento dei nomi e la valutazione di un nominativo condiviso da tutti. Su questo punto non sarebbe trovata una convergenza con Matteo Francilia della Lega non ha espresso una scelta, Diventerà Bellissima che avrebbe proposto il nome dell’ex assessore Ilenia Torre e il gruppo politico che fa capo a Roberto Lagalla che ha lanciato la candidatura della dirigente scolastico e consigliere comunale uscente Antonietta Amoroso, aprendo comunque alla possibilità di convergere sul nome della Torre. Sul punto si sarebbe consumata la rottura, che difficilmente potrebbe sanarsi senza una retromarcia di uno dei contendenti. Si attendono i prossimi giorni per capire chi farà il primo passo o se si troverà una difficile convergenza su un progetto unitario del centrodestra.