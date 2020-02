24liveSchool, lo scrittore Nino Genovese si racconta agli alunni delle scuole

In questi giorni è stato pubblicato “Scirocco e Zagara”, l’ultimo libro di Antonino Genovese, affermato scrittore barcellonese che ha esordito scrivendo avvincenti racconti per ragazzi.

Lo scorso 29 novembre, al termine di un progetto lettura che ci ha dato l’occasione di leggere il romanzo “Il guardiano del tempo” noi alunni della classe prima A di Rodi’ Milici e della classe prima A di Castroreale abbiamo avuto il piacere di incontrare Antonino Genovese. L’incontro è stato molto interessante. Genovese ci ha accolto con grande spontaneità e ci ha messi a nostro agio. Abbiamo avuto modo di rivolgergli alcune domande, alle quali l’autore ha risposto con grande disponibilità.

Come è nata la sua passione per la narrativa?

Sin da bambino mi sono appassionato alla lettura. Ricordo che i primi romanzi che ho letto sono stati “I ragazzi della via Pàl” e“Il giro del mondo in 80 giorni”. Leggevo sempre e ovunque, anche a scuola, nascondendo i libri sotto il banco. Ma il romanzo che ha cambiato il mio modo di concepire la narrativa è stato “Fango” di Niccolo’ Ammaniti.

Quando ha iniziato a scrivere e perché?

Ho iniziato a scrivere quando ho imparato a scrivere. Tutti noi siamo scrittori perché abbiamo delle storie da raccontare.

Voleva fare lo scrittore già da piccolo?

Per me non è importante fare ma essere. Io sono un medico e sono uno scrittore di libri o meglio un narratore, perché mi piace raccontare.

A quale dei suoi libri è più affezionato?

Al prossimo, a quello che ancora devo scrivere.

Quale libro sta leggendo per ora?

Ho appena finito di leggere un romanzo noir scritto da Piera Carlomagno, che si intitola “Una lunga estate di morte”.

Perché le sue storie sono ambientate nella nostra terra?

Noi scriviamo quello che siamo ed ambientare i racconti nei luoghi in cui viviamo serve a parlare di noi stessi e delle nostre radici.

Cosa le ha ispirato l’idea del libro “Il guardiano del tempo”?

“Il guardiano del tempo” è il sequel del mio primo libro “Mio nonno è un pirata” che è ispirato alla figura di mio nonno, che per me è stato importantissimo perché io non ho conosciuto mio padre. Ho sempre pensato che mio nonno fosse un pirata, perché affrontava la vita con coraggio, combattendo le tempeste che la vita ci presenta e insegnandomi tutto quello che so. Poi sono diventato papà e ho scoperto il rapporto padre – figlio. Cosi’ ho voluto scrivere un romanzo che parlasse del rapporto tra Ludovica, la protagonista e suo padre.

Perché ha scritto una storia sui pirati?

Vi rispondo con una domanda: secondo voi che cos’è un pirata? Per me un pirata è colui che compie il proprio dovere ogni giorno. I miei pirati non sono pirati classici, con le spade e i pugnali ma pirati ordinari che combattono le battaglie di ogni giorno, che sperano e che riescono a vedere anche nei momenti più bui una piccola luce in fondo al tunnel.

L’incontro con Antonino Genovese è stato per tutti noi alunni un’esperienza unica perché ci ha permesso di conoscere l’autore del romanzo che abbiamo letto con grande interesse e ci ha insegnato tanto anche dal punto di vista umano. Soprattutto ci ha insegnato che sono le grandi passioni che devono guidare la nostra vita.

Giusy Maria RUSSO

Classe I A

Scuola Media “Martino” Rodì Milici – I.C.”Capuana”