24liveSchool, il messaggio di Don Ciotti alle nuove generazioni

In occasione dell’evento “100 passi verso il 21/03/2020” mercoledì 12 febbraio si è tenuto un incontro con Don Luigi Ciotti al teatro Trifiletti di Milazzo. All’incontro hanno partecipato studenti di scuole elementari, medie e superiori di tutta la provincia, che hanno ascoltato con attenzione gli insegnamenti e le raccomandazioni di Don Luigi e, a loro volta, hanno espresso i loro dubbi e curiosità.

In risposta ai quesiti posti dagli studenti, Ciotti ha affermato che l’unico modo per combattere le associazioni mafiose (che egli definisce ‘parassiti della società’) è la collaborazione unita ad una buona dose di conoscenza. Don Luigi ribadisce infatti l’importanza del ruolo che la scuola ricopre nel plasmare i giovani, fornendo loro gli strumenti per la lotta alla criminalità attraverso la cultura. Egli, inoltre, individua negli insegnanti delle figure dotate della giusta vocazione per guidare i giovani nel loro percorso verso la conoscenza.

Oltre ai numerosi studenti, in platea erano presenti anche alcuni familiari di vittime della mafia, in rappresentanza simbolica di un concetto che Don Luigi Ciotti ha voluto più volte sottolineare. A tal proposito, con tono assai commosso, ci ha raccontato una vicenda accaduta in occasione del primo anniversario della Strage di Capaci, in cui la madre di una delle vittime gli chiese il motivo per cui tutti nominassero solo il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo riferendosi però alle altre vittime semplicemente come ai “ragazzi della scorta”. Don Luigi utilizza proprio questo esempio per far comprendere al pubblico l’importanza di ricordare e onorare tutte le vittime della mafia chiamandole per nome. Sempre in merito al tema del ricordo, Ciotti afferma di vedere spesso per le strade delle città targhe commemorative o lapidi per le vittime. Egli però sostiene che non bastano delle targhe a mantenere vivo il ricordo delle persone, ma che ognuno di noi dovrebbe fare di più per onorare la loro memoria portando le loro storie sempre dentro di noi. Per tale motivo l’Associazione “Libera”, da 25 anni, si riunisce il 21 marzo per onorare la memoria di tutte le vittime della mafia in un giorno che è stato battezzato “Giorno dell’impegno e della memoria”. Secondo Don Ciotti, il modo migliore per onorare le vittime e le loro famiglie è la verità sulla sorte toccata ai loro cari, in quanto senza verità non può esserci giustizia. A tal proposito egli ha precisato che l’85% delle famiglie delle vittime non conosce la verità sui fatti realmente accaduti o ne conosce solo una parte. Si è poi passato a sottolineare le evoluzioni che le organizzazioni criminali hanno subito nel tempo e le differenze tra la mafia odierna e quella dei decenni passati. Don Luigi Ciotti ha spiegato come la mafia oggi sia diventata più intelligente dal punto di vista economico, tecnologico e strategico. “Le mafie sono vive e mutano” ci dice Don Ciotti, continuando a ribadire l’importanza di ergersi uniti contro di esse per sconfiggerle. Don Luigi indica anche la legge sulla confisca dei beni alla mafia come un ulteriore traguardo della sua lotta. Egli infatti spiega l’importanza simbolica che risiede nell’utilizzo di beni e strutture costruite con il sangue e la violenza per scopi nobili e utili alla società.

«Ma qual è stato finora il bilancio del suo percorso contro la criminalità?» gli è stato chiesto. Don Luigi ci dice, con un tono che lascia trasparire la sua speranza nel futuro, che c’è ancora tantissima strada da fare in salita ma nonostante ciò, sono molti i progressi fatti così come l’impegno impiegato per realizzarli.

Ilaria Mandanici, classe 5a sez.A

Liceo scientifico Scienze Applicate “Copernico” di Barcellona P.G.