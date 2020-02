24liveSchool, il concorso dei giornalisti in erba

Proseguono le pubblicazione degli articoli per il concorso 24liveSchool, giunto alla sua quinta edizione. Vari i temi affrontati in settimana dai ragazzi degli istituto scolastici, che vi proponiamo di seguito:

Il concorso proseguire fino ad aprile 2020 e i testi, che dovranno essere inediti per partecipare al concorso, saranno esaminati da una giuria esterna, composta da professionisti del settore. Sarà così definita una graduatoria ed i vincitori saranno premiati nel corso della cerimonia che si terrà all’inizio di maggio 2020. Potranno partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto. I temi che saranno affrontati dai cronisti in erba saranno legati al territorio della costa tirrenica ed alle problematiche d’interesse per la platea dei lettori di 24live.it. Come specificato nel bando gli articoli che verteranno su tematiche diverse da quelle previste saranno pubblicati (con la dicitura fuori concorso), ma esclusi da ogni selezione. Analogamente non saranno accettati dalla redazione prodotti firmati da più di un ragazzo o dall’intera classe d’appartenenza, eccezion fatta per i prodotti video.

Ad affiancare la redazione in questo percorso ci sarà anche quest’anno un main sponsor, la ditta Canditfrucht di Barcellona P.G., che ha sposato senza esitazione il progetto, insieme ad altre aziende che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. E’ stata confermata anche la consolidata partnership con il Rotary Club di Barcellona, che supporterà l’organizzazione del concorso, e si è aggiunta anche la collaborazione con la ditta Via Lattea, che offrirà alcuni dei premi per i vincitori.