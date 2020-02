Il movimento Città Aperta traccia un bilancio (negativo) dell’amministrazione Materia

Il movimento Città Aperta ha organizzato sabato 15 febbraio alle 18 nell’auditorium del parco Magg. La Rosa un incontro-dibattito per tracciare una bilancio dell’amministrazione Materia, definita nella locandina come la cronaca di fallimento.

Dopo l’introduzione del portavoce del movimento Gabriele Sidoti, interverranno i consiglieri comunale Raffaella Campo e Antonio Mamì mentre le conclusioni saranno affidate a Maria Teresa Collica, ex sindaco della città del Longano.