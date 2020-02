Carnevale a Barcellona, prime anticipazioni: ci saranno due sfilate

Sono confermate due sfilate di carri per il Carnevale 2020 a Barcellona Pozzo di Gotto. Domenica 23 febbraio i gruppi mascherati sfileranno nella zona del centro, con partenza da piazza Falcone Borsellino e un percorso che attraverserà via Roma e il circuito di piazza Duomo. La seconda si svolgerà come tradizione a Sant’Antonino, mercoledì 25 febbraio, con il consueto tracciato che tocca la zona di San Francesco di Paola e la piazza Convento. L’assessore ai grandi eventi, Nino Munafò, annuncerà a breve anche gli spettacoli di intrattenimento programmati per il carnevale 2020.