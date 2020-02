Pronto soccorso di Barcellona in tilt per gli accessi impropri delle ambulanze del 118

I medici del Pronto soccorso di Barcellona tornano a lamentare la situazione insostenibile per i continui e incessanti accessi da parte del 118, molti dei quali impropri per la struttura di Barcellona. Non essendo operativi nel presidio alcuni reparti come la rianimazione e l’ortopedia, spesso i pazienti che vengono portati al Cutroni Zodda, dopo le prime cure vengono trasferiti negli ospedali dove possono essere seguito nel unità operativa più opportuna rispetto alla loro patologia. Ciò comporta l’impegno di medici ed infermieri che per protocollo devono essere presenti sull’ambulanza dell’ASP che effettua il trasferimento.

“Ormai è diventata consuetudine l’impegno di trasferire presso altri presidi ospedalieri – dichiara il responsabile aziendale Uil medici Paolo Calabrò – pazienti trasportati dal 118 impropriamente all’ospedale di Barcellona. Ciò implica impegno di personale medico ed infermieristico durante i trasferimenti, creando notevoli difficoltà allo svolgimento del normale servizio. Altra assurdità è l’arrivo contemporaneo di più ambulanze, senza alcun coordinamento, con inevitabile intasamento e lunghe ore di attesa. È incomprensibile la pretesa da parte del 118 di liberare le ambulanze quando non si fa nulla per evitare l’intasamento. È un problema che da tempo è stato sollevato a chi di competenza, segnalando casi ben precisi di non adesione ai protocolli vigenti ma senza alcun risultato. Si aspetta, come al solito, che succeda qualcosa di grave per intervenire?”.