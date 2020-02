One Billion Rising anche a Barcellona contro ogni forma di violenza

Barcellona Pozzo di Gotto il prossimo 15 e 16 febbraio aderirà alla manifestazione internazionale “One Billion Rising”, un milione di voci contro ogni forma di violenza. L’iniziativa del Centro Antiviolenza “Frida Onlus”, supportata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Barcellona P.G., dal collettivo Non Una Di Meno e delle Edizioni Smasher, si articolerà su due appuntamenti.

Il primo si terrà sabato 15 febbraio, alle 14.30, nei locali del Centro Antiviolenza Frida onlus di via Dante Alighieri n. 31, con il monologo teatrale “Le buttane non esistono” interpretato da Davide Colnaghi per la regia di Leonardo Mercadante. L’obiettivo di questo momento è quello di riflettere su alcuni quesiti a cui è difficile dare una risposte, perchè tocca nervi scoperti come quella della libertà di scelta, del maschilismo e della solitudine.

Domenica 16 febbraio alle 12 è in programma un flash mob che si terrà in Piazza Duomo, con il coinvolgimento delle scuole di danza Domi Pro Dance, Diamond Dance, PowerGym, Dancing Art e L’Art de la Danse che si esibiranno sulle note di “Break the chain” ( Spezza le catene ), con il supporto gratuito del dj Pippo Basile. Lo scopo è manifestare il proprio dissenso alla violenza di genere e alla violenza maschile sulle donne.

Ricordiamo che One Billion Rising è un movimento aperto a ogni persona, gruppo e organizzazione che condivida il principio secondo cui ogni donna ha il diritto di vivere libera dalle catene della violenza e di decidere del proprio corpo, della propria salute e del proprio destino. L’evento mondiale si svolge in 200 paesi del pianeta, con la mobilitazione di un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della rivoluzione.