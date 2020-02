Nuove sanzioni per l’inquinamento in Sicilia, sabato l’on. Calderone in conferenza stampa

L’on. Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, ha convocato per sabato 15 Febbraio alle 12, presso la Sala Consiliare di San Filippo del Mela una conferenza stampa per illustrare la nuova legge appena approvata dal Parlamento siciliano sulle “Disposizioni Sanzionatorie inquinamento in Sicilia”. Alla presenza dei Sindaci del comprensorio, l’on. Calderone, , promotore del disegno di legge insieme al collega del M5S, on. Giorgio Pasqua, comunicherà tutte le misure orientate a tutelare la salute dei cittadini, specie delle nuove generazioni, attraverso l’adozione di regole e sanzioni certe per i trasgressori.

“Finalmente ciò che sin dal mio insediamento ho cercato, voluto e ottenuto adesso è legge. Chi inquina – anticipa Calderone – verrà condannato fino a 300.000 euro di multa e, in caso di violazioni reiterate, gli potrà essere revocata anche l’autorizzazione. La legge prevede anche controlli più severi per misurare la qualità dell’aria. Gli stabilimenti industriali saranno costretti ad ammodernare gli impianti. La tutela della salute dei cittadini che dimorano nelle zone definite ad alto rischio ambientale sarà dunque al primo posto”.

“Dedico questa legge – conclude il Parlamentare – a tutti coloro che, quotidianamente, stanno lottando contro il cancro. La dedico anche a chi non ce l’ha fatta e anche a chi , come me, pur essendo stato nel ‘braccio della morte’ è riuscito a superare la malattia. La legge è stata scritta a ‘quattro mani’ con il collega Pasqua che ringrazio di cuore, così come ringrazio anche il Presidente Savarino per l’ottimo lavoro fatto in Commissione”.