L’on. Ella Bucalo: “La scelta dei consiglieri non ci sorprende, non ci svendiamo per una poltrona”

La deputata nazionale Ella Bucalo, nonchè commissaria provinciale di Fratelli d’Italia insieme alla deputata regionale Elvira Amata, così commenta la decisione dei consiglieri comunale di Barcellona, Giuseppe Abbate e Francesco Perdichizzi di sciogliere il gruppo consiliare del partito della Meloni. “Continuiamo per la nostra strada – dichiara la Bucolo -secondo una linea politica chiara ed inequivocabile: coerenza, passione, determinazione. Sia a livello nazionale, così come a quello regionale o meglio ancora locale, siamo sempre stati da una parte e mai ci siamo svenduti in cambio di poltrone. Anche a Barcellona Pozzo di Gotto la fuoriuscita dei consiglieri Abbate e Perdichizzi, oltre a non coglierci di sorpresa, in nessun modo scalfisce la determinazione ed il lavoro già intrapreso. Molte sono le interlocuzioni avviate, così come numerose le adesioni a Fdi che sono arrivate e che arriveranno nei prossimi giorni. Anche per questi motivi, siamo certi di riuscire a presentare agli elettori, in occasione delle prossime consultazioni amministrative, una lista forte e competitiva che rappresenti degnamente la nostra città“.