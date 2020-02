La natura in festa con il Fashion day all’IIS Ferrari di Barcellona

I locali dell’I.P.S.I.A. di Sant’Antonino hanno ospitato la sfilata dei modelli creati dalle allieve dell’indirizzo Moda (Produzioni tessili e sartoriali), dell’IIS Ferrari di Barcellona Pozzo di gotto.

Ad ispirare gli abiti e degli accessori realizzati dalle ragazze per la sfilata. supportate, in questa prima esperienza, dalla bravura e dall’estro degli insegnanti, sono stati l’abbagliante bellezza del nostro paesaggio, l’intensità e la varietà dei colori e dei profumi, dei fiori e dei frutti che inebriano i sensi. Limoni, arance, fichi d’India, melograni, rose, tulipani…, nelle loro varie applicazioni, sono stati i veri protagonisti dell’evento che ha coinvolto i presenti, trascinati in una suggestiva atmosfera d’incanto.

“Fondamentale per la produzione di tali creazioni – afferma la dirigente Cettina Ginebri – è stato il laboratorio di moda, fiore all’occhiello della scuola, dotato di macchinari tecnologici all’avanguardia come il plotter, che provvede alla realizzazione del modello, creato attraverso la progettazione con software predisposti nelle numerose postazioni di PC, le macchine ricamatrici digitali, le “taglia e cuci” di ultima generazione e quant’altro. La partecipazione straordinaria dello stilista Renato Ullo ha, inoltre, dato un interessante e prezioso contributo alla creazione degli abiti, aggiungendo originalità e stile, frutto dell’esperienza maturata nel settore in tanti anni di lavoro”.

Sono state le stesse allieve ad indossare i modelli creati, sfoggiandoli davanti al pubblico presente. La scenografia è stata progettata e realizzata dagli alunni dell’indirizzo di meccanica, con pannelli rappresentativi del tema del defilé, ed i brani musicali sono stati scelti appositamente per esaltare l’incedere elegante delle modelle per un giorno.

“L’evento – conclude la Ginebri – ha avuto il duplice scopo di dare alle allieve l’opportunità di mettersi in gioco con abiti di loro creazione e, ancor più, di rilevare la validità dell’offerta formativa del nostro Istituto, anche per l’immediato inserimento nel mondo del lavoro in un campo affascinante come quello della moda”.