Il consigliere Giuseppe Imbesi nominato consulente legislativo alla Sanità del gruppo Diventerà Bellissima

Il Presidente del Gruppo Parlamentare all’ARS Diventerà Bellissima on. Alessandro Aricò, su proposta del collega Pino Galluzzo, componente della VI commissione Sanità, ha conferito l’incarico di consulente legislativo in materia di Sanità all’Avv. Giuseppe Imbesi, consigliere comunale a Palazzo Longano.“Apprendo con soddisfazione del conferimento del prestigioso incarico da parte del Presidente del Gruppo Parlamentare Diventerà Bellissima l’on. Arico’ su proposta dell’on. Galluzzo, e pertanto desidero ringraziarli per la fiducia accordatami, chiamandomi a ricoprire questo importante ruolo , the mi appresto a svolgere con entusiasmo e professionalità nell’interesse esclusivo della collettività”.