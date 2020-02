La Legambiente denuncia il degrado sul greto del torrente Patrì

La Legambiente del Longano APS, dopo l’ennesimo sopralluogo sul greto del torrente Patrì dal Ponte sulla SS113 in direzione monte mare, tornata a denunciare lungo a’argine sinistro del corso d’acqua la presenza di rifiuti che lo hanno trasformato in una grande discarica a cielo aperto. “Abbiamo fotografato – ricorda il presidente Carmelo Ceraolo – una situazione che va oltre il limite della tollerabilità, evidenziando un vero e proprio degrado ambientale. In seguito alle numerose denunce a tutt’oggi l’illecito permane, parti rilevanti e di enormi dimensioni dell’asta fluviale restano adibite illecitamente allo smaltimento di rifiuti per lo più speciali, abbandonati in modo incontrollato. Sono ben visibili carcasse di elettrodomestici, rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, latte di vernici, materiali da costruzione contenenti sostanze pericolose, deiezioni animali, pneumatici, scarti di attività florovivaistica materiale elettronico, mobilia, e cosa ben più grave quintali di lastre di eternit lesionate in più parti che potrebbe comportare e che già in buona parte hanno compromesso l’ambiente per areodispersione delle particelle di amianto contenute. Tale situazione è ulteriormente aggravata dai fuochi che ignoti con cadenza giornaliera appiccano ai rifiuti abbandonati illecitamente che, oltre a causare un gravissimo inquinamento ambientale, producono un inaccettabile rischio per la salute dei cittadini”.

L’associazione ambientalista sottolinea il pericolo prodotto anche per l’inquinamento del mare, considerato che i rifiuti, abbandonati sul greto del torrente, in caso di eccezionali eventi alluvionali, possono essere trasportati fino alla foce come già avvenuto nei mesi scorsi con conseguente inquinamento delle acque e dei fondali. “Sarebbe auspicabile – continua Ceraolo – effettuare l’immediata chiusura di tutti i varchi di ingresso al fine di evitare lo smaltimento incontrollato e abusivo agli argini del torrente e relativa apposizione di videocamere in prossimità dei varchi. Sarebbe fondamentale garantire l’intervento costante e coordinato dei comuni ricadenti nell’area del Patrì per le azioni di loro competenza, così da interrompere questi comportamenti illeciti da parte di soggetti i quali disattendono il rispetto dell’ambiente grazie in primis all’inefficacia dei controlli”.

Legambiente ricorda infine che, in assenza di efficaci iniziative per contrastarlo, il fenomeno di proliferazione delle micro discariche all’interno del torrente Patrì sta assumendo, rispetto anche al recente passato, dimensioni sempre maggiori e preoccupanti. “Aree che potrebbero diventare di enorme interesse naturalistico – conclude Ceraolo – vengono profondamente alterate e ridotte, in alcuni casi, a posti di estremo degrado, cagionando danni ambientali e paesaggistici assai rilevanti, nuocendo all’immagine stessa di un paese che l’inciviltà di determinate persone non fa crescere”.