I bambini dell’Alias sono tornati al Palalberti, ma non si placano le polemiche

I bambini del minibasket dell’Alias Barcellona sono tornati al allenarsi regolarmente al Palalberti, ma non si placano le polemica tra la stessa società e l’Orsa Basket che gestisce l’impianto di contrada Zigari. Il presidente dell’A.S.D.Alias Francesco Scardi ha diffuso una nota molto dura con cui ribadisce la necessità di definire i termini degli accordi per l’uso del Palalberti con un contratto scritto. L’Orsa Basket ribadisce da parte sua la regolarità delle sue richieste di pagamento dei canoni d’affitto, in applicazione del regolamento comunale.

“L’Alias – scrive Scardi – si occupa da anni dell’istruzione e dell’educazione sportiva dei giovani ed in 28 anni di attività la nostra associazione non è mai stata morosa, nè tanto meno può esserlo adesso. La morosità presuppone che ci sia un contratto che regola i termini del rapporto ed è proprio per questo motivo che la società ha reiteratamente richiesto che l’uso dei locali fosse disciplinato da regole inserite in un documento sottoscritto dalle parti. A fronte di queste legittime richieste, invece, lo scorso 7 febbraio i cancelli del Palalberti sono stati chiusi. Nessuno avrebbe pensato che le intimazioni ricevute nei giorni precedenti potessero tradursi in gesti concreti. D’altronde, solo pochi giorni prima, la stessa società additata come morosa si era premurata a richiedere quanto dovesse corrispondere per l’uso dei locali e a sollecitare la redazione di un documento scritto, nel quale fosse disciplinato anche l’aspetto economico del rapporto. Rammentiamo ad Orsa di aver prestato a titolo gratuito 12 giocatori per i loro campionati, non abbiamo ricevuto alcun ringraziamento ma certamente non ci aspettavamo un simile atteggiamento. Dopo aver aperto i cancelli del Palalberti, si auspica che questo gesto venga seguito da una seria regolamentazione dei rapporti, anche per evitare che la fruizione di un bene pubblico sia affidata agli umori o alle contingenze del momento”.

L’Orsa come detto ribadisce la regolarità della sua richiesta, sulla base dell’art. 15 del regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi, laddove si riporta testualmente “le tariffe d’uso degli impianti sportivi sono corrisposte dall’utente al gestore sempre in via anticipata rispetto all’esercizio dell’attività da svolgersi negli impianti … nel caso di uso continuativo o ripetuto, deve essere corrisposto anticipatamente l’importo pari alla tariffa dovuta per un periodo di tre mesi. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo d’uso costituisce presupposto per l’accesso ed il conseguente utilizzo dell’impianto”. La dirigenza dell’Orsa Basket per evitare ulteriori polemiche su questa vicenda, ha concordato un incontro tra i presidenti delle due società al fine di trovare una soluzione condivisa alla questione sollevata dall’Alias.