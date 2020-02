Ghost Insurance, ai domiciliari i tre indagati

Il tribunale del Riesame di Messina ha accolto la richiesta di attenuazione della misura cautelare a carico dei tre indagati nell’operazione Ghost Insurance, scattata a Barcellona il 20 gennaio scorso per un sistema di false assicurazioni. Sono coinvolti nella truffa le sorelle Rosalia e Gisella Benvegna, già note alla forze dell’ordine per analoghi reati, e il consulente assicurativo Nino Currò. I giudici messinesi hanno disposto l’applicazione della misura cautelare dei domiciliari, con il braccialetto elettronico, mentre la magistratura prosegue gli accertamenti per fare piena luce sul complesso sistema di falsificazione della polizze assicurative, con 46 truffe accertate nell’ordinanza di 150 pagine che ha portato all’arresto dei tre indagati. In atto non c’è la disponibilità di braccialetto elettronico ed in attesa dell’applicazione del dispositivo rimarranno ai domiciliari in regime ordinario con divieto di comunicazione in qualsiasi forma per i gravi indizi a loro carico. Rosalia Benvegna, che al momento del notifica dal provvedimento del 20 gennaio scorso si trovava ristretta ai domiciliari, dove stava scontando una pena di 3 anni per una precedente truffa, è rimasta in carcere proprio per aver violato le disposizioni previste dalla precedente misura cautelare. Il cumulo delle contestazioni che gli vengono mosse la portano adesso a dover attendere le ulteriori decisioni della magistratura che dovrà valutare se accogliere la richiesta del suo avvocato di applicarle nuovamente i domiciliari.