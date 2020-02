Stabilizzazione degli ASU, l’amministrazione prova a tutelare anche le progressioni verticali

L’amministrazione comunale di Barcellona ha rinviato l’approvazione della delibera per la modifica della dotazione organica, per definire gli spazi occupazionali destinati ai lavoratori Asu ancora in attesa di stabilizzazione. Il parere del nuovo segretario comunale Giuseppe Torre, d’intesa con la giunta comunale, ha proposto l’applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.01.2020, avente ad oggetto l’art. 1, comma 497 della legge 160/2019, destinata alle amministrazioni pubbliche destinatarie dell’art. 1 comma 497, della legge de quo.

L’UGL Sicilia, attraverso i segretari regionali Mario Mingrino e Vito Sardo, esprime soddisfazione per la dichiarazione dell’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto in merito alla possibilità di stabilizzare tutti i lavoratori impegnati in ASU, ma allo stesso tempo mostra perplessità sulla strada che si intende percorrere. I nodi fondamentali da sciogliere sarebbe due. Il primo è che le amministrazioni che possono accedere al Fondo in questione sono quelle delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, mentre il secondo è che le amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, dell’art. 1 della legge 160/2019.

La deroga assunzionale – affermano i due rappresentati dell’UGL – è riservata alle amministrazioni che possono accedere al Fondo nazionale e le amministrazioni siciliane non possono accedervi, come evidenzia la stessa circolare, ricordando, fra le note, che anche gli ultimi lavoratori siciliani che erano a carico Fondo nazionale, sono passati a carico della Regione a partire dal 2017. A nostro parere sembrerebbe non essere la strada da percorrere e qualora quest’assurda disparità normativa fra Enti di altre regioni e quelli siciliani fosse confermata, oltre ad invitare tutti ad essere concreti rispetto all’unico obiettivo, cioè la stabilizzazione dei lavoratori ASU, nello specifico invitiamo l’amministrazione di Barcellona P.G., fino ad ora particolarmente attenta e sensibile alla problematica dei lavoratori ASU, ad attivarsi prioritariamente in tal senso, per chiudere definitivamente questo brutto capitolo di precariato”. In questo modo, senza modificare la pianta organica, sarà possibile procedere entro l’anno alle progressioni verticale secondo i termini previsti dalla legge Madia, così come richiesto dai dipendenti di ruolo.

I lavoratori Asu di Barcellona si sono riuniti stamattina in assemblea per confrontarsi sull’ipotesi proposta dall’amministrazione. Alla conclusione della riunione hanno chiesto attraverso i RSU di Ugl e Usb che l’amministrazione acceleri le procedure per ottenere in tempi brevi il parere della Cosfel sulla possibilità di essere assunti come sovrannumerari per il 2020, con le adeguate garanzie di inserimento nella pianta organica definitiva. Allo stesso tempo, ribadiscono al necessità di tornare indietro verso la prima soluzione, nel caso in cui l’organismo ministeriale dovesse bocciare la possibilità di applicare la procedura prevista della legge 160/2019.