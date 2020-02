Riconsegnata alla città la fontana di piazza Libertà. Villarosa (M5S): “Il nostro è un progetto ambizioso”

E’ stata consegnata oggi la prima parte dei lavori sulla piazza Libertà, commissionati dal Sottosegretario del Movimento 5 Stelle Alessio Villarosa ed eseguiti dalla ditta Molino Pasqualino. L’iniziale intervento avviato martedì scorso si è concluso oggi con la completa rifunzionalizzazione della fontana presente al centro nella piazza, diventata pedonale, e la pulitura della pavimentazione adiacente ad essa.

“Si tratta del primo di due interventi previsti per Piazza Libertà. Dalla prossima settimana – commenta il portavoce del Movimento Cinque Stelle – invece avvieremo gli interventi sul verde e sui giochi. Il nostro non vuole essere un progetto fine a se stesso ma anzi è un progetto molto ambizioso e aggregante. Stiamo cercando di rifunzionalizzare completamente uno dei più importanti centri di aggregazione della città, abbandonato purtroppo al degrado da diverso tempo. Vogliamo svegliare nuovamente quella coscienza di partecipazione attiva alla vita cittadina e quella voglia di rilancio della città. La parte più importante del nostro progetto sarà la partecipazione popolare perché vogliamo avviare a breve una raccolta fondi per donare ai piccoli della nostra città quei giochi incivilmente vandalizzati da tempo. Sono sicuro che parteciperanno in molti! Ci tengo infine a ringraziare il progettista e la ditta, che hanno svolto queste prime opere, per la professionalità dimostrata”.