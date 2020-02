Percorsi di legalità all’Itet Fermi, i ragazzi incontrano Brizio Montinaro

Una giornata per affrontare il tema della legalità confrontandosi con chi ha pagato a caro prezzo l’impegno di un fratello a servizio dello Stato. I ragazzi dell’Itet Fermi di Barcellona, guidata dalla dirigente Antonietta Amoroso, hanno infatti potuto dialogare con l’architetto Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, il capo della scorta di Giovanni Falcone, vittima della strage di Capaci. Brizio Montinaro, come ha lui stesso raccontato rispondendo alle domande degli studenti dell’IC Bastiano Genovese, invitati all’incontro con la dirigente Fracensca Canale, ha per anni preferito non affrontare il ricordo del fratello, in disaccordo con la strumentalizzazione di quella tragedia, che ha toccato le coscienze di tutti gli italiani. Montinaro, che per anni ha vissuto a Firenze, ha scelto di tornare nella sua Puglia, a Calimera in provincia di Lecce, dove è cresciuta la sua famiglia: “Non voglio che si pensi che sia scappato dalla mia terra – ha sottolineato – e per questo dopo aver lavorato per anni in Toscana ho deciso di ripartire da mio paese, spostando i miei impegni di lavoro tra mille difficoltà”. Brizio Montinaro ha sottolineato i rapporti tesi con la cognata Tina per il modo non condiviso di conservare la memoria di quella tragedia. Il confronto è stato ricco di spinti per i ragazzi che hanno seguito con attenzione le risposte dell’interlocutore. Prima delle domande a Montinaro è stato Savino Di Matteo Percoco, coordinatore per la Puglia dell’associazione Agenda Rossa, sul tema della legalità attraverso la figura di Paolo Borsellino. Nel corso dell’intensa mattinata i ragazzi dell’IC Bastiano Genovese ad indirizzo musicale si sono esibiti con alcuni brani e alla fine sono state consegnate le targhe ricordo ai due relatori.