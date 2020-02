Medico barcellonese riceve farmaci dall’ospedale, assolto dall’accusa di peculato e ricettazione

Un medico di Barcellona, in servizio presso l’ospedale Cutroni Zodda, è stato assolto con formula piena dall’accusa di peculato e ricettazione, al termine del processo davanti al collegio penale della sede giudiziaria barcellonese. Il medico Sebastiano Imbesi, difeso dell’avvocato Pinuccio Calabrò, era stato rinviato a giudizio perchè accusato di essersi appropriato di medicine di esclusivo uso ospedaliero, nell’esercizio della funzione medica. Il medico assisteva la madre ammalata ed allettata, che era stata ricoverata presso un reparto dell’ospedale di Barcellona. All’atto delle dimissioni aveva ottenuto il cosiddetto primo ciclo terapeutico dalla farmacia ospedaliera. La donna godeva del servizio ADI geriatrica e dell’assistenza domiciliare integrata, che prevede la consegna di farmaci ospedalieri per le patologie degli assistiti. La difesa ha dimostrato l’assoluta regolarità della procedura seguita dal medico ed è stata verificata la corrispondenza dei farmaci posseduti come ottenuti dai canali previsti dalla legge. Il pm Costa aveva chiesto la condanna a due anni e otto mesi, ma il collegio presieduto dal dott. Orifici ha disposto l’assoluzione perchè il fatto non sussiste.