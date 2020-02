24liveSchool, la redazione della “Foscolo” incontra il direttore di 24live.it

Molto interessante è stato sicuramente l’incontro che si è svolto nella mattinata di venerdì 31 gennaio 2020 per un consistente gruppo di alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Foscolo”di Barcellona Pozzo di Gotto che compongono la redazione del giornale scolastico “FoscoloNews” e frequentano il laboratorio a classi aperte coordinato dalla prof.ssa Michaela Munafò. Essi hanno infatti avuto modo di conoscere Giuseppe Puliafito, direttore della testata online “24live.it- BarcellonaNews”, e parlare con lui proprio del sito di informazioni che ha ideato e della qualità dell’informazione oggi che i social hanno preso il posto della carta stampata.

Per iniziare il direttore ha raccontato ai ragazzi incuriositi come, ormai otto anni fa, è nato questo giornale online, quando dopo l’esperienza giornalistica al “Giornale Sicilia”, in seguito ad un grande calo della vendita dei quotidiani e la riduzione degli spazi per l’informazione locale per cui si riusciva a scrivere solo di cronaca nera, nel 2013 prese la decisione con la moglie Flaviana Gullì, anche lei giornalista, di creare un sito in cui pubblicare notizie su Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni, sia negative ma soprattutto positive. Grazie alla professionalità con cui è diretto, in città oggi “24live.it” è diventato un punto di riferimento per l’informazione e ha l’obiettivo prefissato di raccontare sempre i fatti nel modo più oggettivo possibile, anche a costo di aspettare più di altri a dare una notizia e rispettando con rigore le persone coinvolte.

Il direttore Puliafito ha spiegato, quindi, come si gestisce una notizia, soprattutto quando il “comunicato stampa” viene diffuso dalle Forze dell’Ordine per poi permettere ai giornalisti di diffondere le informazioni a tutti, anche se prima della pubblicazione queste si devono rendere più chiare e comprensibile. Ultimamente, vista la diffusione anche dei social, c’è però la smania di consegnare gli articoli al più presto, cosa che porta spesso a non verificare adeguatamente le fonti e a compiere errori o diffondere “fake news”. Per spiegare meglio cosa intendesse dire, egli ha raccontato ad esempio agli alunni la sua esperienza recente vissuta nell’essere stato uno dei primi giornalisti sul luogo della terribile esplosione alla fabbrica di fuochi d’artificio “Costa”, avvenuta in frazione Femminamorta il 20 novembre 2019. Quando si è scoperto che all’interno c’erano circa cinque persone, per la fretta qualcuno ha subito scritto che c’erano “cinque morti accertati”, senza tener conto dei familiari presenti in preda all’incertezza per i propri cari e del fatto, ad esempio, che qualcuno potesse essere solo ferito, come infatti era, anche se è poi deceduto durante il viaggio verso l’ospedale. Quello, ha rivelato, è stato per lui uno dei momenti più duri della sua carriera, soprattutto nel cercare di tranquillizzare la madre di uno dei giovani coinvolti nell’esplosione che, con disperazione, faceva di tutto per capire se suo figlio fosse morto o ancora vivo. Il rispetto per le persone e per i parenti, che hanno diritto alla privacy o ad essere avvisati di una disgrazia prima che sia resa nota dalla stampa, fanno invece parte della correttezza professionale di un giornalista e devono essere applicate sempre, anche se oggi su internet tutti si credono giornalisti.

Dopo avere spiegato, quindi, la differenza tra “giornalista professionista” e “giornalista pubblicista”, libero di svolgere anche un’altra professione, il direttore Puliafito ha poi dato anche dei suggerimenti agli alunni, che se la cavano comunque già abbastanza bene, rivelando alcuni passaggi e segreti per fare un articolo corretto e interessante. Oltre a informarsi il più possibile sulla notizia e descriverla in modo oggettivo, parlando in terza persona singolare e utilizzando le 5W, per aprire il discorso e catturare l’attenzione, le prime 3-4 righe devono infatti dare le prime risposte alle domande che si pone il lettore.

Successivamente si è passati alla dimostrazione pratica, mostrando direttamente come si pubblicano gli articoli su “24live.it”, una piattaforma quasi uguale a quella di Repubblic@Scuola sulla quale i ragazzi sono abituati a scrivere, in particolare pubblicando sul momento un articolo di uno degli alunni presenti che parteciperà al concorso “24liveSchool.it”. Per concludere, infine, il direttore ha voluto conoscere il punto di vista della redazione sulle varie problematiche che affliggono la città, invitando gli alunni a scrivere di più anche in tal senso, producendo articoli per “24live.it” e continuando la collaborazione con il giornale anche in futuro.

Questo incontro è stato certamente una grande opportunità e una bella esperienza per la redazione della scuola secondaria “Foscolo” che tanto si impegna già nell’attività giornalistica, perché ha permesso ai ragazzi di chiarire alcuni aspetti importanti dell’informazione online e scoprire i segreti di un giornale molto importante per il territorio come “24live.it-BarcellonaNews”, rendendo tutti ancora più appassionati al mondo giornalistico.

Nel salutarlo, quindi, gli alunni hanno ringraziato il direttore Giuseppe Puliafito per essere stato a loro disposizione per dare indicazioni utili sull’argomento giornalistico ma anche avere risposto con attenzione alle loro curiosità, sperando tutti di mettere in pratica i suoi utili consigli.

Chiara Palella

Classe II, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G.