Recupero (PSI): “Singolari polemiche sull’ASP Messina, saranno legate alle scelte per le elezioni comunali?”

Il segretario cittadino del Psi, Cosimo Recupero, così commenta la polemica tra deputati regionali, funzionari e esponenti della giunta Musumeci sulla vicenda dei presunti tagli al budget dell’Asp Messina, ipotizzando una collegamento con le tensioni interne al centrodestra per definire le strategie in vista delle elezioni comunali di Milazzo e Barcellona.

“Con molta umiltà, ma anche con molta determinazione – afferma Recupero -desidero fare sentire la mia voce, che è anche quella di tanti compagni socialisti, amici e concittadini che, al di là di una comune appartenenza politica, hanno voluto manifestare sincera preoccupazione per le sorti dell’Ospedale di Barcellona P.G. Appare infatti singolare che, anche se la polemica tra parlamentari e burocrati dell’Assessorato alla Sanità sembrerebbe circoscritta ad un solo reparto, che ciclicamente nel mirino dei tagli debba entrare sempre il nosocomio della Città del Longano. Non è giusto che tanti cittadini che hanno determinato l’elezione di ben tre parlamentari regionali e due nazionali del territorio debbano vivere in un costante stato d’ansia per le sorti di un Ospedale per cui la politica, che ha lo stesso segno politico (centrodestra) in sede locale e regionale dove, tra l’altro, è noto che l’Assessorato al ramo gestisce il 50% dell’intero bilancio regionale, perché la politica non riesce a trovare una soluzione durevole. Spero soltanto che questa ultima vicenda non abbia alcun collegamento con le imminenti elezioni amministrative e che si risolva al più presto con la piena salvaguardia dei diritti dei cittadini barcellonesi.