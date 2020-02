Pallavolo, la Morgan non ferma la corsa dalla capolista Acicastello

La capolista Saturnia Acicastello passa al PalaMorgan di Barcellona Pozzo di Gotto al termine di una gara combattuta, nonostante il netto punteggio finale a favore dei catanesi. Al di là del computo dei set, i punteggi dimostrano come la Vitamì Morgan abbia tenuto testa mettendoci grinta, cuore e determinazione. Gli uomini di Caristi hanno avuto un buon approccio alla gara, con un primo set in cui si sono trovati sul 20-15, prima della rimonta dell’Acicastello che ha innesto il turbo con un parziale 1-6 che ha portato il punteggio sul 21-21. Nel finale punto a punto hanno avuto la meglio proprio gli ospiti sul 24-26. La storia si è ripetuta anche nel secondo set, con la Morgan che nonostante l’impegno deve cedere il parziale con il punteggio di 23-25. E’ stato meno combattuto il terzo set in cui la la Saturnia Acicastello ha controllato gli avversari, conquistando la vittoria della partita. Per i padroni di casa restano gli applausi del pubblico per la generosa prestazione messa in campo.

VITAMI’ MORGAN BARCELLONA – SATURNIA ACICASTELLO 0-3 (24-26, 23-25, 21-25) MORGAN: Filoramo 5, Fugazzotto, Di Luca, Galdino, Ferraccù 2, Mazza 13, Vitanza 7, Russo 3, Accetta 9, Grasso, Degli Esposti 2, Salamone. All.: Caristi SATURNIA: Vicari, Melia, Battiato 11, Vitale 1, D’Angelo, Marino, Fasanaro 3, Pricoco 14, Balsamo, Chiesa, Bonsignore 2, Arezzo Di Trifiletti 10, Ruggeri, Saglimbene 13. All.: Puleo ARBITRI: Paolo Notarstefano di Sommatino e Vincenzo Emma di Pietraperzia