I tetti di spesa all’Asp Messina, anticipato a domani l’incontro alla Regione per superare le polemiche

E’ stato convocato per domani dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato per la Salute Mario La Rocca un incontro con l’ASP di Messina per affrontare il tema dei tetti di spesa da assegnare a ciascun provincia. La riunione già programmata per il prossimo 19 febbraio è stata anticipata a domani dopo la presa di posizione negli ultimi giorni dai parte dei deputati barcellonesi Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo. Lo ha confermato il direttore generale Paolo La Paglia, comunicando che sarà l’occasione per negoziare i nuovi tetti di spesa per le piante organiche del personale dipendente e ribadendo la sua fiducia sull’assegnazione delle risorse necessarie per redigere dotazioni organiche congrue con quanto previsto dalla vigente rete ospedaliera regionale.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dai due deputati regionale Calderone e Catalfamo: “A seguito del nostro allarme apprendiamo con gioia che il direttore generale La Paglia domani si recherà a Palermo per un incontro convocato dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato per la Salute, Mario La Rocca. Sarà l’occasione per negoziare i nuovi tetti di spesa per le piante organiche del personale dipendente. Come La Paglia, anche noi siamo fiduciosi che all’Asp messinese saranno garantite risorse idonee a redigere dotazioni organiche per la rete ospedaliera del nostro territorio”.