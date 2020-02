“Volosumarte” della barcellonese Martina Catalfamo a Sanremo. L’intervista

Personalità bislacche abitano dentro uomini e donne, dolcezze sottese e sorrisi dirompenti, a riprova che ognuno è unico e tutti, ad un certo punto della nostra vita, sentiamo il bisogno di intestarci una battaglia, una mission, vogliamo scalare la montagna e arrivare alla vetta, la nostra. E se sei del sud, se sei siciliano, se sei di Barcellona Pozzo di Gotto e decidi di fare le valigie, ti tocca lasciare il mare, la terra, i tuoi genitori, i tuoi amici, le tue abitudini, la tua casa… Assaliti da insicurezze, paure e improvvise responsabilità ti ritrovi catapultato in un’altra città a visualizzare il tuo futuro e tenerlo a mente sempre, perchè per andare via da casa, ne deve valere la pena!

Il turbinio di emozioni spesso non puoi raccontarlo, altre volte invece diventa la tua fortuna e ti consente di calpestare i palchi più importanti, i più ambiti, quelli che non ti aspetti ma che, in fondo al tuo cuore, speri sempre sia possibile farlo.

Martina Catalfamo, 26 anni. E’ di lei che oggi parliamo su 24live come uno dei talenti barcellonesi, di cui essere orgogliosi.

Lei che della nostalgia dei colori, dei sapori e delle vie di casa ha fatto tesoro, lei che “è difficile avere a che fare con una società spesso distante dalle proprie tradizioni, alienata e alienante​” ma che alla fine di tutto si confessa con un semplice “volevo solo fare l’attrice”, oggi si racconta alla sua città attraverso la nostra pagina.

Martina Catalfamo e Francesco Santalucia

Il singolo “Volosumarte”, scritto e cantato da lei e prodotto da Francesco Santalucia, racconta il punto di vista di una donna che si trova ad affrontare il mondo e la quotidianità lontana da casa in maniera interessante al punto tale che lo scorso 6 Febbraio il singolo ha presenziato a Sanremo senza Confini al Club Tecno ed il 7 Febbraio da Michele Monina al suo #AtticoMonina sempre lì a Sanremo.

Martina, come ci si sente a ricevere notizie del genere? Quali sono e sensazioni e le speranze?

Ci sono in campo un mix di adrenalina, euforia e chiaramente un po’ di sana ansia. È una grande soddisfazione esibirsi a Sanremo sul palco del Club Tenco durante la settimana del 70esimo Festival della canzone italiana ed avere inoltre l’opportunitá di essere ospiti di un critico come Michele Monina da sempre molto attento alla scena musicale femminile.

Com’è nato questo progetto?

Era una cosa che desideravo da sempre, ma che non riuscivo ancora ad incanalare. Avevo mille appunti, idee, testi, melodie chiuse nel cassetto del mio smartphone. Poi quando ho incontrato Francesco, il filo rosso si è congiunto. Lui mi ha subito proposto di sperimentare, provando a registrare in studio uno dei miei memo vocali che altro non era se non quello che è diventato il nostro primo singolo “Volo su Marte”, brano che ha avuto la forza di dare il nome al progetto.

Quali sono, secondo te, le cose migliori che hai fatto durante la tua carriera? Di quali di queste hai avuto conferma con il successo riscosso?

Non so se ci sia una cosa migliore o peggiore dell’altra. Sicuramente c’è un percorso. Un percorso irto, in salita, che si divide tra cinema e musica. Un percorso diverso perché in uno dò vita ad un personaggio scritto su carta, nell’altro dò la voce al mio. Sicuramente sono felice di aver avuto l’opportunità di lavorare in progetti in cui mi riconosco per la sensibilità della tematica affrontata, come nel film “Dei” di Cosimo Terlizzi, in cui interpreto Laura, una ragazza borghese che diventa un po’ il Virgilio del protagonista Martino, un adolescente a metà tra i propri sogni ed il volere del padre, “Dentro di Te c’è la terra” sempre di Terlizzi, “La Mafia uccide solo d’estate- La serie”. Ogni progetto, nella sua diversità, è un piccolo tassello del puzzle che mi riporta sempre dentro i confini sconfinati della scrittura e Volosumarte mi sta dando davvero tante conferme e soddisfazioni.

Qual è la tua ambizione più alta?

L’ambizione secondo me non deve mai esaurirsi, un po’ come la passione. Tutti ambiamo a lasciare un segno, a vincere un premio, ma, tra le tante cose a cui ambisco, credo che il potere di parlare alla gente attraverso la musica sia una delle ambizioni più grandi. Sentire quelle persone cantare le tue canzoni a squarciagola, farle emozionare grazie alle tue parole, regalare dei cambi di umore. È un po’ come fare il medico, ma senza veleno.

“Mia madre dice che sono pazza”, è vero? Da dove l’ispirazione?

Sí, è verissimo e a volte penso che se mi dicono che sono pazza probabilmente mi trovo sulla strada giusta! La canzone è nata quando un giorno, riflettendo, scrivevo sul diario pensieri sparsi tipo : “Non va bene niente. Mia madre dice che sono pazza, forse è vero. Ma in fondo chi è normale? E soprattutto cos’è la normalità? È normale non essere liberi di essere liberi? È normale uscire di casa e sentirsi fuori posto , soprattutto se sei donna?” Così tra queste domande, spinte dal disagio che spesso noi ragazze viviamo, muovendoci in città poco sicure in cui è meglio mettere un filtro sopra la propria femminilitá pur di evitare commenti imbarazzanti e sguardi pesanti, è nato il brano che è un po’ un elogio alla follia. Del resto ce lo insegnano dei grandi come Einstein e Steve Jobs che solo i folli possono cambiare le cose.

Perchè sei andata via? Perchè hai fatto le valigie?

Sentivo che dovevo farlo.

Mentre le mie amiche di liceo più care sono rimaste in Sicilia, io sentivo che per seguire i miei sogni dovevo andare a Roma e sicuramente Roma mi ha dato tanto.

A casa torno spesso. Torno perché la Sicilia è la mia fonte inesauribile di emozione. Soffro tanto la lontananza e credo che un ‘non-siciliano’ non potrà mai comprendere lo struggimento che proviamo noi per questa terra.

Chi ti sta accanto in questo tuo percorso verso il sogno?

Le mie nonne tantissimo. Sono le mie fan numero uno. Mia sorella, i miei genitori. Sempre con la diffidenza di un genitore che ha il mito del “posto fisso”, che questo mestiere non ti dà. In ogni caso però per loro è importante che io sia felice e questo è ciò che conta. Poi indubbiamente è necessario che accanto a te stessa stia sempre te stessa, perché se non sei tu la prima a crederci fino in fondo rimanendo concentrata e lungimirante, non ci saranno altri a fare il tifo per te.

Se fossi un influencer, quale messaggio divulgheresti in questo momento storico ai tuoi coetanei o ai più piccoli?

Mhm bella domanda. È un momento storico particolare. Sicuramente cercherei di sensibilizzarli verso la questione ambientale, perché c’è veramente bisogno di prendersi cura della nostra casa che altro non è se non questo pianeta. È un po’ il motivo per il quale il progetto si chiama “Volosumarte”. Io non credo ci siano pianeti B. Sono sicuramente pro scienza e quando si verificano casi come il Coronavirus, che sta allarmando un po’ tutto il mondo, sarebbe bello poter pensare di prendere il primo volo per Marte per non rischiare un contagio, ma la questione cruciale secondo me è che l’intelligenza dell’uomo. Così come può rendere ospitali pianeti che non possono ospitare la vita, può altresì risolvere, con investimenti minori e nel minor tempo possibile, situazioni che sembrano irreversibili agendo tempestivamente. Quindi la cosa piú urgente per i giovani credo sia proprio il ritorno alla politica. La politica sana, lungimirante, improntata sul dialogo e sul rispetto del bene comune e non più sulla continua corsa verso la crescita economica che ritengo sia la conseguenza naturale di un sistema sociale virtuoso che al momento manca in Italia e un po’ dappertutto.

In questa società egocentrica ed egoriferita vedo molti ragazzi annoiati che hanno come unico interesse solo quello di occupare delle posizioni lavorative che garantiscano guadagni sicuri. Si è persa probabilmente la passione, che è il motore di tutto. Se fossi un influencer spronerei questi ragazzi a credere in loro stessi, a credere nelle loro passioni, ad aprirsi al mondo con sguardo critico senza etichettare una cosa come giusta o sbagliata solo per sentito dire o per allinearsi col punto di vista di chi li circonda.

Martina è una ragazza, è siciliana, ha studiato ‘Cooperazione internazionale e sviluppo’ a La Sapienza di Roma. Martina è un’attrice e una cantautrice ed è stata a Sanremo. Martina è barcellonese ed è un talento.