Un agente della Penitenziaria sequestrato da un detenuto nel reparto 8 del carcere di Barcellona

Il carcere di Barcellona conferma le difficoltà di gestione dei detenuti ristetti nell’ottavo settore destinato a coloro che soffrono di disturbi psichiatrici. Questa mattina un detenuto di colore con una azione fulminea a sequestrato, rinchiudendosi nella propria cella, un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria di servizio in quel reparto. L’agente è stato immediatamente liberato dai propri colleghi con una tempestiva e fulminea azione di pronto intervento. La denuncia arriva dal sindacato Fs-Cosp, attraverso una nota del segretario nazionale Mastrulli.

Secondo quanto riferito dal sindacato il detenuto è andato in escandescenze per futili motivi, devastando tutta l’infermeria e sequestrando l’assistente in servizio al 1° piano dell’8 reparto Articolazione tutela salute mentale. Si è dovuto ricorrere ad un flex per togliere una manetta dal polso in quanto bloccata. Il poliziotto sebbene scosso dall’episodio sarebbe comunque in buone condizioni. Ulteriori fonti segnalano che lo stesso detenuto avrebbe saccheggiato e sfasciato ogni bene dell’amministrazione e dei sanitari, distruggendo completamente l’infermeria totalmente tanto che medici e infermieri sono dovuti fuggire per non rimanere anch’essi ostaggi del galeotto.

“I detenuti – afferma Mastrulli – oramai non mostrano più alcun freno alle violenze, alle richieste anche assurde, aggredendo, bruciando e saccheggiando i beni dell’Amministrazione e ferendo i tutori della sicurezza e dell’ordine in un carcere dove sembra di essere nella terra di nessuno. Tutto questo accade in un carcere che lo si ricorda ha oltre 200/230 detenuti di cui 70/75 psichiatrici in trattamento farmacologico, dove non bastano gli ultimi 11 nuovi agenti per migliorare una struttura a pezzi, come i nervi di chi vigila e assicura turni da 8 e 12 ore continuative con due, tre, quattro e cinque posti di servizio contemporaneamente e con diritti sindacali a volte anche negati. Insistiamo sulla necessità di un avvicendamento del Comando di Reparto e contestuale affidamento della sicurezza al Reparto Speciale del G.O.M. (GRUPPO OPERATIVO MOBILE) della Polizia Penitenziaria di Roma”.