Terme Vigliatore, Feminò pronto a sostenere una nuova giunta Munafò svincolata da logiche di partito

Il consigliere comunale di Terme Vigliatore, Domenico Feminò, eletto nella lista del sindaco Domenico Munafò, ma tempo dichiaratosi indipendente, in rotta con la linea politica dell’amministrazione comunale, ha dato la disponibilità a sostenere un nuovo esecutivo, che sia però svincolato dalle logiche di partito. “Dopo il concretizzarsi delle dimissioni della Giunta Comunale – afferma – come richiesto dal sottoscritto in Consiglio, nonostante le aspre contrapposizioni politiche avute con il Sindaco fino ad oggi, in virtù di un senso di responsabilità supremo sono pronto a dare ampio mandato allo stesso affinché nomini un nuovo esecutivo, svincolato da eventuali pressioni che potrebbero pervenire dai Consiglieri Comunali o partiti politici. Dovrà essere composto da persone dotate di volontà, capacità e competenza amministrativa, per attuare, in tempi certi, un programma che interessi, in primis, i seguenti punti:

Dotazione organica del personale (tenendo presente anche i pensionamenti al 31.12.2020), attribuzione della progressione verticale per il personale che ha svolto e svolge tuttora mansioni superiori, stabilizzazione personale ASU seguendo i dettami della legge Madia; Sostegno Piano di Riequilibrio, lotta concreta all’evasione, riscossione crediti pregressi; Definizione Piano Regolatore Generale compresa la fascia a Nord dell’Autostrada, partendo dalla prossima sentenza che emetterà a breve il Consiglio di Giustizia Amministrativa; Definizione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo; Sblocco dei lavori già finanziati ed appaltati (impianto di illuminazione – passaggio fondamentale per il Piano di Riequilibrio); Concretizzazione dei finanziamenti già ottenuti (Ripascimento secondo lotto fascia costiera dal Torrente Mazzarrà all’Acquitta, realizzazione teatro, bitumatura strade Provinciali, ponte di Terme, Cantieri di lavoro, ecc..); Rimodulazione del progetto da parte del Genio Civile Opere Marittime per il lavoro di ripascimento che dovrà interessare il tratto compreso tra il Gabbiano ed il Torrente Mazzarrà; Programmazione concreta in tutti i settori dell’attività amministrativa, affinché l’Ente possa partecipare a tutti i bandi di finanziamento che verranno emanati dalla Regione Siciliana, dal Governo Nazionale o dalla Comunità Europea.

La decisione è stato comunicato dopo la consultazione con il primo cittadino, a cui Feminò ha espresso la sua posizione, confermano l’assoluto disinteresse a ricoprire cariche all’interno della nuova giunta.