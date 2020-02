Controreplica di Catalfamo e Calderone: “Restiamo preoccupati per la riduzione organica nell’ASP Messina

Non si stemperano i toni della polemica nel centrodestra sui presunti tagli all’ASP di Messina. I capigruppo di Forza Italia e Lega, on. Tommaso Calderone e on. Antonio Catalfamo, controreplicano alle dichiarazioni dell’assessore alla salute, Ruggero Razza, sul tema e confermano le loro preoccupazioni per il futuro della sanità in provincia di Messina.

“Prendiamo atto della risposta dell’assessore Razza, il quale difende come può l’operato dei suoi uffici e prende tempo. Ma non possiamo che confermare le preoccupazioni già espresse, in quanto l’unico vincolo che ha una delibera di nuova dotazione organica è la copertura finanziaria. Ad oggi gli atti dicono che l’Assessorato ha comunicato un tetto di spesa insufficiente per redigere una dotazione organica coerente sia con l’atto aziendale che con il DA 22/2019”.