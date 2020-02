Conoscere alcuni passi della storia d’Italia per riscoprire l’identità di una comunità

Conoscere il passato ci dà storie su cui fondare un’identità e l’orgoglio di essere parte di una comunità, ci dà esempi di uomini grandi da cui imparare. Oggi è di fondamentale importanza conoscere la storia e comprendere il nostro passato per orientarci in tempi così confusi. Proprio per questo l’Associazione Culturale Mondonuovo ha organizzato il convegno su “Matteotti, Mattei, Moro, quando la storia si scrive col sangue”. L’evento si è svolto nell’Auditorium Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto e, di fronte a un numeroso pubblico, hanno preso la parola Giovanni Frazzica, Angelita Pino, Patrizia Zangla, Enzo Palumbo e Cosimo Recupero. In coda agli interventi programmati, accesosi il dibattito, hanno preso la parola Domenico Nania, Francesco De Domenico e Nino Nastasi. Frazzica, coordinatore dell’associazione Mondonuovo, ha avviato l’incontro spiegando che scopo dell’evento è aprire un dialogo con i giovani (presenti in gran numero) offrendo loro l’esempio di uomini valorosi come riferimento per l’azione in politica e nella società civile. Ha poi preso la parola l’assessore alla cultura, Angelita Pino, porgendo i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale e ringraziando l’associazione Mondonuovo per aver offerto questa grande occasione di riflessione e di crescita civile alla comunità barcellonese. A questo punto inizia la relazione di Patrizia Zangla, specialista di storia contemporanea e docente di filosofia e storia presso l’I.I.S. Medi nella sede del liceo classico Valli, una vera e propria “lectio magistralis” sulla vera storia delle morti eccellenti di Matteotti, Mattei e Moro. La professoressa Zangla ha dapprima illustrato il metodo e gli strumenti dell’indagine storiografica, spiegando come la storia non sia un sapere già dato una volta per tutte ma piuttosto un’indagine sempre aperta, soggetta a ripensamenti e nuove elaborazioni quando siano disponibili nuove fonti. Con l’ausilio di slide e il riferimento costante alle fonti, Patrizia Zangla ha spiegato che le morti di Matteotti, Mattei e Moro rappresentano autentici rompicapi per lo storico pur in un crescendo di difficoltà. Oltretutto alle loro morti si collegano le morti di altri rilevanti personaggi come quella del giornalista Mauro De Mauro (fratello del più noto Tullio, linguista ed ex-ministro), dello scrittore Pier Paolo Pasolini, del giornalista Mino Pecorelli e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Davanti ad un auditorium gremito di un pubblico attento, richiamando le più recenti acquisizioni storiografiche, Patrizia Zangla ha spiegato che l’omicidio del socialista Giacomo Matteotti non fu solo un delitto politico ma fu anche dettato dalla volontà di nascondere una vasta rete di corruzione che coinvolgeva la famiglia Mussolini (principalmente il fratello minore del Duce, Arnaldo) e la stessa monarchia: in cambio di tangenti la compagnia petrolifera americana Sinclair Oil aveva ottenuto l’esclusiva per la ricerca e lo sfruttamento di tutti i giacimenti petroliferi presenti in Emilia, in Sicilia e nel deserto della Libia e l’onorevole Matteotti ne aveva le prove. Col petrolio ha a che fare anche Enrico Mattei, il fondatore e presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) che lavorava per l’indipendenza energetica dell’Italia (contro gli interessi delle maggiori compagnie petrolifere del tempo, inglesi e americane, dette “Sette sorelle”) morto a seguito di un misterioso incidente aereo nel 1962. Per molti anni è stato negato che l’incidente fosse in realtà un attentato, addirittura nel 1970 scomparve il giornalista De Mauro mentre indagava sugli ultimi giorni di Mattei e sulla morte di Pier Paolo Pasolini aleggia il mistero del capitolo scomparso del suo ultimo libro, rimasto incompiuto, dal titolo “Petrolio”. Dietro queste morti ci sono le oscure relazioni tra mafia, potere e fazioni interne ai servizi segreti (i cosiddetti “servizi deviati”) e ancora c’è lavoro per gli storici, non tutte le fonti sono ancora disponibili agli studiosi. Dopo, la professoressa Zangla è passata all’esame del caso Moro, un delitto che non ha precedenti in Occidente. L’indagine sul mistero di quello che realmente avvenne dal marzo al maggio del 1978 è ancora un rompicapo. Patrizia Zangla ha spiegato, punto per punto, ciò che è ormai acclarato e ciò che è ancora dubbio su quelle vicende, lontane nel tempo ma ancora scottanti, distinguendo tra scena (i fatti noti), retroscena (le trattative) e cambio di scena (le relazioni pericolose tra politica, servizi segreti, mafia e CIA). Al caso Moro si collega il lavoro di giornalismo investigativo di Mino Pecorelli che per primo rivelò al pubblico chi era Paul Marcinkus, il presidente dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR), arcivescovo e agente della CIA, coinvolto in mille trame segrete (dall’affare Sindona al crac del Banco Ambrosiano, passando per i rapporti con la loggia massonica P2 di Licio Gelli). È molto probabile che tante prove e documenti segreti siano arrivati al generale Dalla Chiesa e quando tutte le fonti saranno finalmente disponibili agli studiosi la storia segreta della nostra Repubblica potrebbe essere riscritta. La storia segreta è il campo di indagine di Patrizia Zangla che da anni studia quel “potere invisibile” che è dietro alle vicende più scottanti della nostra storia, su di esso ha scritto un libro ora in fase di pubblicazione, e ha concluso la sua lectio magistralis con una citazione del grande scrittore francese Honoré de Balzac: “Vi sono due storie: la storia ufficiale, menzognera, che ci viene insegnata, la storia “ad usum Delphini” e la storia segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa”. Ciò che muove l’indagine storica di Patrizia Zangla è l’interesse per questa storia segreta non la storia epurata, censurata (come i libri stampati nella Francia di Luigi XIV ad uso del Delfino, per l’educazione dell’erede al trono). Dopo il lungo applauso del pubblico ha preso la parola il senatore Enzo Palumbo che ha associato alla memoria di Moro il ricordo di Piersanti Mattarella, ucciso per motivi simili poiché anch’egli ricercava l’alleanza politica tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, un accordo inaccettabile nell’Europa della cortina di ferro ma che probabilmente allora era l’unica occasione di riscatto per la Sicilia. Sul tema del buon revisionismo e della storia autentica che sta dietro alla storia ufficiale, interviene poi Cosimo Recupero, segretario cittadino PSI ed ex-assessore. Recupero invita a riscoprire la storia autentica dietro all’operazione Mani Pulite, affermando che quell’ondata di antipolitica fu quasi un colpo di stato e che le accuse contro il segretario PSI Bettino Craxi furono artatamente enfatizzate per distruggere un paladino della libertà e della sovranità nazionale. Craxi fu l’unico politico italiano ad avere il coraggio di contrastare l’invadenza degli Stati Uniti (prova ne fu la crisi di Sigonella), l’unico a voler trattare per la liberazione di Moro, l’unico a comprendere in anticipo i guasti che la grande finanza internazionale avrebbe portato nelle politiche nazionali (“Dopo di noi, il regime violento della finanza vi farà a pezzi”, disse), l’unico politico a utilizzare le tangenti non per arricchirsi ma per sostenere socialisti e libertari nel mondo (finanziò, con i fondi neri del partito: i dissidenti in Cile contro Pinochet; Pelikan in Cecoslovacchia; Michnik e Walesa in Polonia; Sacharov in Russia; Arafat e l’OLP; il radicale argentino Alfonsin; il brasiliano Lula; il peruviano Garcia; l’uruguagio Sanguinetti; Perez in Venezuela; i movimenti di resistenza di Eritrea e Somalia; la campagna elettorale di Mitterand nel 1989). Una serena e obiettiva valutazione storica di Tangentopoli non può prescindere da una rivalutazione e riabilitazione di Bettino Craxi, conclude Recupero. Conclusi gli interventi programmati il moderatore del convegno, Giovanni Frazzica, invita a parlare il senatore Nania che fino a quel momento aveva seguito l’evento seduto tra il pubblico. Nania esprime dapprima il suo apprezzamento per la relazione “ricca e densa di passione” di Patrizia Zangla ma la considera sbilanciata riguardo al caso Matteotti. Facendo riferimento ai saggi storici del giornalista Giovanni Fasanella, il senatore Nania afferma che la morte di Matteotti fu orchestrata dai servizi segreti inglesi per mettere in difficoltà Mussolini (e ad avvantaggiarsi della maxi-tangente americana sarebbero stati i soli Savoia, senza il coinvolgimento di Arnaldo Mussolini). Nania riconduce inoltre le morti di Mattei e Moro ad un problema di sovranità nazionale, poiché l’aver perso la seconda guerra mondiale ha reso l’Italia uno Stato a sovranità limitata poiché “cu vinci cumanna” e i nostri servizi segreti non sarebbero mai stati deviati ma semplicemente al servizio di chi comanda (ovvero degli Stati Uniti d’America). Sale sul palco poi il deputato Francesco De Domenico, che porge un saluto ai presenti e si congratula per l’alto livello del convegno. Infine è invitato a parlare Nino Nastasi, ex-sindaco di Milazzo, che richiamando il concetto di Italia a sovranità limitata si è ricollegato all’intervento di Cosimo Recupero affermando che “Craxi fu l’unico statista che si ribellò alla prepotenza degli Stati Uniti” e dichiarando che si sentì orgoglioso di essere italiano quando Craxi arrivò allo scontro con il presidente americano Ronald Reagan per difendere la sovranità nazionale italiana. Dopo la replica di Patrizia Zangla all’intervento del senatore Nania e i saluti di Giovanni Frazzica, il convegno si è concluso tra gli applausi.