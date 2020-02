Barcellona, acqua non potabile in alcune zone della città

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Materia, con l’ordinanza n. 13 ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua proveniente della condotta comunale per la non conformità dei requisiti batteriologici stabiliti dalla legge delle acque di alcuni tratti del pubblico acquedotto. La misura è stata adottata al fine di predisporre misure di prevenzione a tutela della pubblica salute.

“Le analisi batteriologiche dei campioni d’acqua – si legge nell’ordinanza – destinata al consumo umano, effettuate dal Laboratorio Comunale, in autocontrollo, eseguite in data 6 e 7 febbraio 2020, non presentano i requisiti di qualità batteriologica conforme ai parametri stabiliti dal Dlgs n.

31/2001. E’ stata ravvisata la necessità di vietare l’utilizzo al consumo umano dell’acqua proveniente dalla rete idrica comunale della Via Roma/Via Garibaldi e vie limitrofe, della Via Destra Longano, e zone comprese tra la Via Papa Giovanni XXIII, Via Kennedy, Via San “Vito e Via Amendola”.

L’ordinanza dispone che le acque provenienti dal civico acquedotto delle zone su indicate potranno essere utilizzate solo ai fini igienico-sanitari.