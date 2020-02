Presunti tagli ASP, non si placa la polemica: la nota di Ilenia Torre

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avv. Ilenia Torre riguardo alla questione ASP Messina che ha destato, oggi, molta attenzione in ambito politico. Un botta e risposta non ancora terminato è quello sui presunti tagli ASP su cui interviene adesso anche la Torre.

“Pur non entrando nel merito dei contenuti diffusi in data odierna dalla stampa online e relativi all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, da ex Amministratore della Città di Barcellona Pozzo di Gotto, ed ancor prima da cittadina, non posso che manifestare rammarico per le modalità attraverso cui si dibatte su argomenti tanto delicati. Chi rappresenta le Istituzioni ha tra i propri compiti anche quello di mantenere “equilibrio”, financo nelle dichiarazioni, quando le stesse riguardano – direttamente o indirettamente – il tema della salute dei Cittadini. Ci sono argomenti che non possono essere affrontati “a botta e risposta” e su cui la propaganda politica deve lasciare spazio al dialogo e ai fatti concreti. Sarebbe opportuno evitare la diffusione di allarmismi, attraverso repliche e controrepliche, che contribuiscono unicamente ad arrecare ulteriore danno ad un territorio già abbondantemente sofferente e martoriato! Apprezzo la tempestività e la puntualità del riscontro dell’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza. Barcellona Pozzo di Gotto sta attraversando un momento particolarmente critico con riferimento a tante tematiche. Si avverte in maniera incisiva la necessità di un cambio di passo che sia reale, concreto e soprattutto costruttivo”.