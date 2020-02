Proposto uno spazio nella villa Primo Levi dedicato alla vittime delle Foibe

I consiglieri comunali Melangela Scolaro e Alessandro Nania hanno chiesto con una mozione l’intitolazione a Norma Cossetto ed a tutte le vittime delle Foibe di uno spazio all’interno della Villa Primo Levi. I due esponenti del gruppo sovranista hanno ricordato come dal 2004 è stata istituita la giornata del ricordo del 10 febbraio per conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra ad opera della truppe fedeli al dittatore jugoslavo Tito.

Molti di loro vennero uccisi in modo crudele, dopo essere stati gettati ancora in vita nella foibe, voragini naturali, dovute alla natura carsica del terreno. Tra loro c’era anche una giovane donna, Norma Cossetto, figlia del Podestà locale, che viene sequestrata e, a seguito del suo rifiuto di ogni collaborazione con il Movimento Popolare di Liberazione, spogliata, legata ad un tavolo e per giorni seviziata e stuprata da diciassette aguzzini, prima di essere condannata a morte e condotta con altri ventisei su un camion fino all’orlo della Foiba di Surani. “Per decenni – affermano i due consiglieri – il dramma delle Foibe e con esso il supplizio di Norma, che non rinnegò la storia propria e della propria famiglia, è stato taciuto, colpevolmente, alla gran parte degli italiani. A Barcellona Pozzo di Gotto non vi è, ad oggi, un luogo dedicato al Giorno del Ricordo. La Città di Barcellona Pozzo di Gotto, ha, invece, già da tempo, meritoriamente intitolato la villa in cui oggi si erge il Teatro “Placido Mandanici” allo scrittore Primo Levi, sopravvissuto ai lager nazisti, ma non al ricordo di essi, e testimone delle deportazioni nazifasciste. Davanti alla lapide commemorativa, donata dall’associazione “Corda Fratres”, ogni anno viene giustamente ricordato lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista. Riteniamo che sia giunto il momento anche a Barcellona Pozzo di Gotto di individuare un luogo simbolico, ove possa perpetuarsi il ricordo di Norma Cossetto e di tutte le vittime delle Foibe. La villa “ Primo Levi” appare essere , in questo senso, il sito più idoneo a celebrare anche questo ricordo, sia perché centro propulsivo di cultura, prioritario strumento di resistenza alla brutalità della violenza, sia perché luogo che, attraverso il ricordo della Shoah e delle Foibe, può, con immediatezza, consegnare la più importante delle lezioni: sui grandi temi che attengono all’esistenza stessa dell’umanità ed al suo futuro non sono concepibili lacerazioni di carattere storico e politico”.