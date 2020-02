Le scelte del centrodestra per Barcellona e Milazzo rinviate a venerdì prossimo

Il tavolo del centrodestra convocato oggi pomeriggio a Milazzo si è chiuso senza una decisione definitiva, ma avrebbe prodotto un sostanziale azzeramento di tutte le voci su possibili candidature circolate nelle ultime settimane su entrambe i comuni di Barcellona e Milazzo.

All’hotel Principe di Savoia erano presenti la deputata nazionale Ella Bucolo e la deputata regionale Elvira Amata per Fratelli d’Italia, il deputato regionale Bernadette Grasso per Forza Italia, il delegato provinciale della Lega Matteo Francilia, il deputato regionale Pino Galluzzo per Diventerà Bellissima, il deputato regionale Luigi Genovese per Ora Sicilia, Rosario Sidoti per l’UDC.

La riunione è servita sostanzialmente a dettare le regole per una scelta condivisa, con l’obiettivo di trovare un’unità d’intenti. Dal confronto sarebbe comunque emersa la posizione di Forza Italia e Diventerà Bellissima, che avrebbero un nome caldo, ciascuno da proporre al tavolo già fissato per la prossima settimana. La Lega avrebbe chiesto un’opzione per Milazzo, mentre Fratelli d’Italia sarebbe pronta a presentare le sue candidature in entrambi i Comuni, pur auspicando una convergenza su un progetto unico del centrodestra.

La giunta regionale ha intanto definito le date del voto, che si svolgerà il 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno.