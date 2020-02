La Fials conferma il sit-in: “Pronto alla revoca se saranno rispettate le promesse”

La carenza di personale infermieristico ed O.S.A. è stato al centro di un confronto tra il sindacato di categoria Fials e la direzione generale dell’Asp di Messina. Il dott. Domenico Sindoni, delegato del direttore Paolo La Paglia, ha confermato le difficoltà e le criticità dovute alle carenze di personale nel Presidio ospedaliero di Barcellona, dovute principalmente ai problemi nel reclutare personale dalle graduatorie concorsuali esistenti. Sindoni ha riferito come nonostante gli sforzi e le poche unità che si riescono a reclutare, non si riesce a compensare il personale che mensilmente viene collocato in quiescenza o si assenta a qualsiasi titolo. In ogni caso lo stesso ha rassicurato che per quanto riguarda il personale Operatore Socio Sanitario sono in corso ed in via di definizione le procedure per l’assunzione imminente di 11 unità, mentre per quanto riguarda il personale Ausiliario Specializzato già 30 unità saranno assunte entro i prossimi giorni. Per superare la carenza di personale Infermieristico la FIALS ha ribadito la necessità di trovare subito la soluzione in tempi brevi, che non può essere quella delle selezioni esterne, ma richiedono l’utilizzo o l’assegnazione di personale già dipendente dell’A.S.P. di Messina, attingendo anche temporaneamente dai Presidi e unità operative laddove i carichi di lavoro risultavano minori rispetto alle unità di personale assegnato. Davanti alla disponibilità del dott. Sindoni alla procedura di trasferimento di alcune unità di personale entro il mese di febbraio per mobilità interna dal Presidio Ospedaliero di Patti, in considerazione che presso quest’ultimo a sua volta sarebbero state assegnate unità di personale neo assunto, la Fials, d’intesa con i suoi tesserati, ha confermato il sit-in di protesta, fissandolo per il prossimo 5 marzo 2020, con la possibilità di revoca se agli impegni assunti in sede di confronto con la direzione sanitaria troveranno un riscontro nei fatti concreti.