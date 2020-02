I ragazzi dell’Alias restano fuori dal Palalberti, la società messa in mora dal gestore Orsa Basket

C’è stato un triste epilogo nei rapporti tesi tra Orsa Basket, gestore del Palalberti, e l’Alias Barcellona, che utilizzava l’impianto per i corsi di minibasket. Oggi pomeriggio, infatti, all’orario prestabilito per lo svolgimento degli allenamenti, i ragazzi dell’Alias hanno trovato i cancelli chiusi e non hanno potuto svolgere la seduta programmata con i tecnici della formazione del presidente Francesco Scardi.

Alla base del drastico provvedimento da parte dell’Orsa, a cui è assegnata la gestione annuale della struttura, ci sarebbe la morosità dell’Alias, che non avrebbe saldato il canone dovuto, con un importo di 594 euro per i mesi da ottobre a gennaio e di 432 euro per il periodo compreso tra febbraio ed aprile 2020. Dopo un fitto scambio episcolare via pec, in cui il gestore ha contestato la morosità, chiedendo l’anticipo dei mesi da febbraio ad aprile, e l’Alias ha provveduto al versamento di una quota di 300 euro, oggi si è arrivati alla chiusura dell’impianto per i ragazzi, giustamente delusi da questa situazione, che, a prescindere dalle ragioni delle due società, restano i più penalizzati. In buona sostanza, l’Alias sostiene di aver richiesto la definizione dell’accordo scritto di concessione delle quattro ore per lo svolgimento dell’attività, con cui si sarebbero dovuti definire i termini dell’intesa come accaduto per la stagione precedente. L’Orsa avrebbe risposto che la sottoscrizione dell’accordo scritto non era richiesta in quanto rispetto al passato si era proceduto all’applicazione della tariffa oraria prevista dal regolamento comunale e non ad un conteggio a forfait. La stessa società avrebbe anche confermato la chiusura dei cancelli se non fosse stato versato l’importo complessivo di circa mille euro per il periodo compreso tra ottobre ed aprile, appellandosi alle disposizioni in tal senso previste dal regolamento comunale.

Si tratta in ogni caso di una situazione antipatica, che conferma i rapporti tesi tra le due società barcellonesi. L’auspicio è che si possa trovare una soluzione di compromesso, per non penalizzare soprattutto i ragazzi del minibasket, che rischiano di allontanarsi dalla pallacanestro.