24liveSchool, l’Istituto Comprensivo Capuana è cardioprotetto

La nostra scuola ha ricevuto un dono prezioso dall’associazione Le Ali della Trinacria. Il presidente Pasquale Tramontana, Giuseppe Cicala, Francesco Parisi e Giuseppe Zaccone hanno incontrato noi studenti, all’attenta presenza della dirigente Carmen Pino e dell’assessore alla pubblica istruzione Angelita Pino. La cerimonia di consegna è stata preceduta da una conversazione sull’utilità di questo semplice, ma vitale strumento. Ogni anno, infatti, sono tante le persone, compresi i ragazzi e i bambini, che muoiono per arresto cardiocircolatorio. Il defibrillatore abbassa la percentuale di mortalità, in quanto permette di defibrillare una persona in arresto cardiaco, entro i primi 4-5 minuti, quindi entro l’arrivo di un’ambulanza con soccorso medico. Francesco Parisi ci ha mostrato come si utilizza questo strumento salvavita e ci ha fatto anche ascoltare un tutorial, che guida il soccorritore nelle varie fasi necessarie.

Il defibrillatore è stato collocato vicino agli uffici di segreteria, custodito in un armadietto come un grande tesoro. Sì, un tesoro, perché potrebbe riportare alla vita qualcuno, tuttavia speriamo che questa sia una possibilità remota. L’incontro, anche se breve, è stato molto intenso ed educativo. Ringraziamo l’associazione, che ci ha fatto questo dono in quanto, grazie alla presenza del defibrillatore, nella nostra scuola possiamo sentirci al sicuro e ritenerci fortunati.

Emanuele Catalfamo

classe I B Scuola Sec. I G. Verga