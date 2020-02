24liveSchool, la figura del mecenate Carlo Stagno D’Alcontres

Noi studenti della seconda media dell’Istituto Compresivo “Carlo Stagno D’alcontres” di Barcellona P.G. abbiamo voluto dare risalto ad uno dei personaggi più illustri della mia città a cui è stata intitolata la loro scuola. Carlo Stagno D’Alcontres nato a Palermo il 24 giugno 1912 e morto a Messina nel 1955. Esponente dell’antica famiglia nobiliare messinese degli STAGNO D’ALCONTRES, si laureò in giurisprudenza presso l’Università di Messina, figlio del marchese Don Alberto Stagno Monroy D’alcontres, già podestà di MESSINA durante il fascismo e di donna Maria Teresa Villadecani. Alla morte del padre, diventa capofamiglia come 8° Principe di Montesalso. Cugino in primo grado del Principe Carlo Stagno d’Alcontres (deputato nella prima legislatura), di Ferdinando Stagno d’Alcontres (presidente dell’assemblea regionale siciliana e padre di Francesco Stango d’Alcontres, deputato della Repubblica) e del più volte ministro Gaetano Martino (padre dell’ex ministro Antonio Martino). Cavaliere d’onore e devozione del sovrano militare ordine di Malta. Dall’unione con donna Maria Adriana Mallandrino ha avuto cinque figli: Ferdinando, Guglielmo, Maria Teresa, Francesca e Diana. Dopo aver trascorso alcuni anni a Messina, fissò stabilmente la sua dimora a Barcellona Pozzo di Gotto, dove si dedicò alla direzione della sua fiorente e vasta azienda agricola. Amante dello sport, brillante tennista, nominato arbitro internazionale di questa disciplina, egli rimase oltremodo vivo nella memoria dei barcellonesi, per essere stato uno dei fondatori (1946), mecenate e dirigente della squadra calcistica cittadina, la gloriosa società di calcio “Igea Virtus“, oggi denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Igea Virtus Barcellona, che tanti animi infiammò nel dopoguerra, grazie alle numerose vittorie riportate sotto l’esperta guida del mitico allenatore Oronzo Pugliese. Dedicatosi alla politica, ottenne altrettanti splendidi successi e consensi, così da risultare eletto nel 1953 nel Collegio Senatoriale di Barcellona Pozzo di Gotto, costituito da ben 51 Comuni. Nume tutelare di questa città, sostenitore di molte sue opere pubbliche, il suo nome rimane altresì legato al disegno di legge per l’istituzione del Tribunale Civile e Penale. Unanime fu il compianto dei cittadini per la sua prematura scomparsa (a 42 anni): essi ne hanno onorato la memoria con l’intitolazione della scuola media di Pozzo di Gotto e quella dello Stadio comunale, sito nel quartiere Petraro dove tuttora gioca l’Igea Virtus. Nel 1953 nelle seconde elezioni politiche per il Parlamento, fu eletto a soli 40 anni e 5 mesi Senatore della Repubblica, nella lista del partito liberale italiano, nel collegio di Barcellona Pozzo di Gotto, seguendo la corrente politica del cugino Gaetano Martino. Dopo la morte venne proclamato in sua sostituzione al senato l’on. Edoardo Battaglia il 24 aprile 1955.

Fortunato Scilipoti

classe IIF – IC D’Alcontres fuori concorso