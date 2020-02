Sostenibilità, equità e solidarietà. Se ne parla oggi a Gigliopoli con Maurizio Pallante

Sostenibilità, equità e solidarietà saranno al centro dell’incontro con Maurizio Pallante a Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati.

L’appuntamento è per il prossimo 6 febbraio alle ore 18.00 presso i locali della Fondazione Barone “G. Lucifero” di San Nicolò in via S.Antonio n. 6 a Milazzo.

L’evento si interseca con la filosofia e il pensiero gigliopolano che, da anni, cerca di innestare sane riflessioni nei fruitori della Città. Adulti e bambini, quotidianamente sono spronati a vivere in armonia con gli altri e con la natura. Di questo e molto altro si parlerà con l’esperto di decrescita che fornirà uno spaccato di filosofia per declinare la realtà ad una sempre più sostenibile uguaglianza.

Maurizio Pallante: bio http://mauriziopallante.it/chi-sono/

Pagina Fb https://www.facebook.com/maurpallante/