Riparato il guasto alla rete idrica davanti l’ingresso della scuola materna di via Verdi

Sono stati ultimati i lavori di riparazione delle rete idrica all’ingresso di via Verdi della scuola materna dell’IC Capuana di Barcellona. Dopo la segnalazione dei genitori, attraverso anche la nostra testata giornalistica, i lavori hanno avuto un’accelerazione e sono stati completati in pochi giorni.

Gli operai della ditta incaricata aveva avuto difficoltà ad individuare il guasto, perchè in quel punto la condotta è molto profonda, ma adesso la situazione è tornare alla normalità ed è stato superato anche il problema del pericolo per i bambini della scuola materna Alcide De Gasperi, che dovevano passare vicino al piccolo cantiere per raggiungere le aule.