Rinviata l’approvazione della delibera sulla stabilizzazione degli ASU

La giunta comunale, guidata dal sindaco Roberto Materia, ha rinviato alla prossima settimana l’approvazione della dotazione organica, propedeutica alla procedura di stabilizzazione dei 46 lavoratori Asu in servizio presso gli uffici di palazzo Longano.

L’organo esecutivo, prima di esprimere il suo voto sulla delibera, ha infatti preferito attendere l’insediamento del nuovo segretario comunale, Giuseppe Torre, previsto all’inizio della prossima settimana, per chiedere un parere legale sul contenuto della stessa delibera. La valutazione che il sindaco e gli assessori devo fare è legata all’opportunità di inserire anche gli spazi per le progressioni verticali all’interno dello stesso provvedimento per gli ASU, considerato che i dipendenti di ruolo hanno espresso con una lettera firmata da oltre 50 persone tutte le loro perplessità sulla procedura adottata. Gli stessi dubbi era stati esposti in fase di concertazione da alcune sigle sindacali, che avevano approvato la delibera, con un parere condizionato dalla necessità di non penalizzare le progressioni verticali per i dipendenti di ruolo, che attendono da anni lo scatto di carriera. Sarà quindi compito del nuovo segretario esprimere un parere su una vicenda importante che potrebbe creare comunque tensione e polemiche all’interno degli uffici comunali.

L’UGL, che sta sostenendo le motivazioni dei lavoratori Asu, ha già convocato per lunedì l’assemblea in aula pre-consiliare, per attendere l’esito della decisione della giunta.