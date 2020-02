Domenica 9 febbraio al Teatro Vittorio Currò in scena “Liolà” di Pirandello

L’Associazione Teatro, Arte e Cultura Salvatore Cattafi, domenica 09 febbraio con replica domenica 16 Febbraio alle 18.00, presenta la commedia campestre di Luigi Pirandello, Liolà. L’opera sarà messa in scena al Teatro Vittorio Currò, presso l’oratorio salesiano di Barcellona Pozzo Di Gotto

La commedia, sullo sfondo di un ambiente rurale, piccolo nel suo egoismo e nella sua ipocrisia, racconta la storia Liolà, un bracciante che vive senza remore la propria sessualità, sconvolgendo allegramente le regole della morigerata società in cui vive. In questo lavoro teatrale, però, colui che apparentemente sembra essere il colpevole trasgressore delle norme sociali è invece il giusto e generoso riparatore dei torti subiti da chi è stato ingannato: aiutando Mita ad essere riammessa in casa del marito, Liolà, seguendo spensieratamente la sua natura, ristabilisce la giustizia.

La regia è stata affidata alla giovane e talentuosa Virginia Scoglio, che in questo modo potrà realizzare il suo sogno da bambina, quello di mettere in scena il primo spettacolo che l’ha fatta innamorare del Teatro. Il gruppo di attori è composto da tanti giovani, accompagnati dall’esperienza di chi è ormai abituato a calcare il palcoscenico. Sarà uno spettacolo pieno di musica, balli, canti e di tanta tanta passione. che vedrà protagonisti Checco Crupi, Biagio Dauccio, Rosalia Lanza, Rossana Scoglio, Virginia Scoglio, Annamaria Dipaola, Carmelina Gambera, Ada Dipaola, Emanuela Reitano, Katia Luciani, Miriam Torre, Pietro Molino, Maria Pittari, Marika Chillemi, Claudio Arcoraci, Paolo Bartolini e Rebecca Stramandino.

L’audio è stato affidato a Gioele Crisafulli, le luci a PMS Service, le coreografie a Katia Luciani e Simone Vasquez, i direttori di scena sono Francesca Cutroni e Mariarosa Paratore, le scenografie sono di Virginia Scoglio, Riccardo Di Pasquale, Cosimo Santangelo e Giovanni Catalfamo

Biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro ed è possibile utilizzare il Buono della CARTA DEL DOCENTE. A spettacolo iniziato sarà vietato l’ingresso in sala, si prega la massima puntualità.

La Biglietteria è aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 20 e domenica dalle 16.