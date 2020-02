Deborah Allo e Fumettomania a confronto con i ragazzi dell’IC B.Genovese

I ragazzi delle quinte classi della Scuola Primaria Destra Longano hanno vissuto importante esperienza formativa grazie all’incontro con la talentuosa fumettista Deborah Allo, originaria di Santa Teresa Riva che una delle tante siciliane capaci di trasformare la sua passione per il disegno in un lavoro. Nell’Auditorium della scuola Bastiano Genovese, che comprende anche i ragazzi della Destro Longano, è stata la dirigente Francesca Canale a fare gli onori di casa, ribadendo l’importanza di questi confronti per i ragazzi della primaria, per stimolarli alla lettura e alla crescita nella loro conoscenza. Con lei era presente la docente referente Antonella Tribunella, il promotore del progetto Mario Benenati, presidente dei Fumettomania, che ha ricordato nell’occasione i 30 anni di attività dell’associazione, e l’assessore alla pubblica istruzione Angelita Pino, che ha rivolto i saluti dell’amministrazione comunale. Debarah Allo ha quindi dialogato con i ragazzi, che nell’ambito di progetto di lettura dei fumetti stanno imparando a conoscere l’ultimo lavoro che la stessa disegnatrice ha illustrato, il libro “Il piccolo Caronte” scritto da Sergio Algorizzo. Si è tratto di un incontro coinvolgente per ragazzi che hanno mostrato anche gli ottimi lavori grafici realizzati con l’aiuto delle insegnanti e apprezzata dalla stessa disegnatrice. A conclusione dell’incontro, Deborah Allo ha autografato tutte le copie dei libri dei bambini, regalando loro anche uno schizzo con dedica.