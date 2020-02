Terme Vigliatore, aperta la crisi nella giunta Munafò: si sono dimessi gli assessori

Il sindaco della città dei “vivai, dei fiori e delle terme”, il cardiologo Domenico Munafò, ha reso pubbliche le dimissioni dei tre assessori a lui vicini e cioè Domenico Genovese, Daniele Biondo (che rimangono consiglieri comunali) e di Anna Elisa Imbesi da qualche mese in quota Movimento “cinquesei”. Diciamo che questa non è una novità in quanto il primo cittadino, il 14 gennaio scorso, nella sua prima conferenza stampa del 2020, annunciò le loro dimissioni e annunciò di aver accettato le dimissioni dell’assessore Nino Mandanici. I tre assessori erano in standby in quanto se, come disse Munafò, anche le altre cariche comunali (presidente e vice presidente del consiglio e cioè Emanuela Ferrara e Giovanni Zanghi’) avessero presentato le loro dimissioni dalle relative cariche, lo stesso primo cittadino avrebbe notificato durante il consesso pubblico, anche le loro dimissioni. Solo Zanghì disse di essere disponibile e non se ne fece nulla. In queste quasi tre settimane non si è piu’ saputo nulla tranne che, a quanto pare, la decisione di non renderle pubbliche è stata dovuta all’esigenza di procedere a risolvere alcuni adempimenti tecnici e burocratici importanti. Munafò pare sia deciso però ad avere una nuova giunta a breve giro di posta, ma i nodi che dovrà affrontare non sono certo facilmente risolvibili. Il gruppo “Volare alto” che appoggiava Munafò, con una vittoria schiacciante contro il candidato a sindaco Angelo Sottile, poteva contare su 9 consiglieri contro i tre di Sottile, appunto. Adesso ad appoggiare il sindaco sono rimasti ufficialmente in quattro e cioè: Domenico Genovese, Daniele Biondo, Stella Giunta e Giovanni Zanghì. Fabio Valenti, ex capogruppo di maggioranza, è stato sconfessato da tale carica proprio da questi quattro consiglieri pro Munafò durante il consiglio comunale del 14 gennaio. Valenti, però, vicino all’assessore regionale di Forza Italia, Edy Bandiera e soprattutto vicino all’onorevole Tommaso Calderone, ha deciso, insieme al presidente del consiglio, Emanuela Ferrara e al consigliere comunale Franco Canduci eletto nella lista di minoranza con Sottile, ma che già dalla prima seduta consiliare si è detto indipendente e rappresentante in consiglio proprio di Calderone, di formare il gruppo denominato “moderati con l’onorevole Calderone”, sancendo la loro nascita proprio a palazzo d’Orleans ospiti del presidente dell’ARS, Miccichè e chiaramente dell’onorevole barcellonese loro punto di riferimento. I quattro hanno anche mandato un documento voluminoso al sindaco. Il gruppo si ritiene di appartenere ancora alla maggioranza, ma pretende chiarimenti sulle scelte del primo cittadino, più collegialità nelle decisioni e quindi no a incontri tra Munafò ed ogni singolo consigliere comunale, ed hanno anche scritto quelle che sono le loro intenzioni di incidere per il bene del paese. C’è, in quanto eletta come al collega Domenico Feminò, l’avvocato Florinda Duci che, qualche anno fa, aveva ricevuto la promessa scritta da parte del sindaco, che sarebbe diventata assessore a metà mandato sindacale. La Duci, nel famoso consiglio del 14 gennaio, ha rimesso nelle mani del sindaco tale accordo, ma non ha comunicato di far parte di alcun gruppo consiliare ma di essere indipendente. Anche Feminò, che già dai primi mesi del mandato sindacale di Munafò, ha cominciato a vessare lo stesso primo cittadino con interrogazioni di ogni tipo, volte, secondo lui a denunciare problematiche varie ed a chiederne soluzioni, è ancora indipendente. Dall’altra parte, ad aspettare il cadavere del nemico sulla sponda del proprio torrente, ci sono oltre all’ingegnere Angelo Sottile anche Davide Abbate e Maria Rita Calabrò. La loro azione fin qui è stata lineare e per certi versi anche corretta nei confronti dei cittadini che li hanno delegati a questo, sancendo la vittoria di Munafò.

Cosa accadrà adesso? Se il sindaco in questi colloqui riuscisse a chiarire le cose con il gruppo Calderone, sarebbe intanto una maggioranza risicata perché con 7 a favore con i 5 dell’opposizione e indipendenti, chiunque dei sette si sentirà indispensabile per garantire la maggioranza, e riprenderebbero i tentativi di tirare la giacca del sindaco. E quindi? Va allargata la maggioranza consiliare per cercare di avere certezza di affrontare e cercare di risolvere le problematiche del paese che sono tante. Una maggioranza di salute pubblica? Forse non siamo a questa ipotesi, ma non è da scartare a priori. In ogni caso, adesso comincerà anche la gara ai posti di assessori che ripetiamo sono quattro, ed anche su questo sarà difficile trovare la quadra. Non vorremmo trovarci nei panni del sindaco, ma in ogni caso adesso bisogna mettere da parte certe velleità da parte di tutti e lavorare solo per il bene del proprio paese e quindi trovare una unità di intenti programmatica e collaborativa. Ci riuscirà?