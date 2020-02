Piazza Gerone ai Marsalini, la parola al progettista: “I residenti sono soddisfatti”

La polemica sui social in merito agli interventi di riqualificazione del quartiere del Marsalini, con la realizzazione della piazza Gerone critica sotto il profilo estetico, ci ha spinto ad ascoltare il progettista, l’arch. Daniele Mazzeo, per chiarire alcuni passaggi sull’iter approvazione del progetto e sulle scelte dei materiali in fase di ideazione dell’opera.

“L’intervento – chiarisce l’arch. Mazzeo – nasce da una progetto preliminare realizzato durante l’amministrazione Nania, che ottenne il finanziamento statale. Il progetto prevedeva inizialmente la semplice riqualificazione dello stato dei luoghi, in pratica con la sostituzione del bitume con la pavimentazione in monostrato vulcanica. Quando mi venne affidato l’incarico di rendere esecutivo il progetto è iniziata una fase di confronto con la Sovrintendenza, perchè l’area è sottoposta a determinati vincoli essendo classificata come centro storico. Ci venne richiesto di modificare l’impostazione iniziale creando una piazza che nelle indicazione della Sovrintendenza doveva essere interamente pedonale. Attraverso l’interlocuzione con i funzionari di Messina abbiamo ottenuto il mantenimento del transito dei veicolo, così come la ritroviamo adesso. Sui materiali abbiamo proposto l’utilizzo di pietre locali, proveniente dalla zona dei Nebrodi, in particolare da Mirto, le stesse che sono utilizzate nell’isola pedonale di Milazzo. La Sovraintendenza ha approvato la proposta, così come quella di tagliare due vecchi alberi, piantandone altri tre di agrumi, che tenessero conto della presenza di un esemplare già presente sulla piazza, che è stato mantenuto. Il progetto è stato approvato in via esecutiva dalla giunta Collica, che ha dato il via libera alle scelte dettate anche dai vincoli della Sovraintendenza, e poi mandato in gara da quella Materia”.





L’architetto Mazzeo chiarisce poi le scelte della panchine in legno, senza spalliere, criticate per la forma: “Si tratta di una volontà di renderle funzionali alla piazza, che come richiesto anche dai residente, doveva mantenere uno spazio da destinare ad iniziative ricreative. Senza spalliere c’è la possibilità di avere la visione a 360° della zona. Sulla forma può non essere gradita a tutti, ma è in linea con un trend nazionale, che le vede preferite in un’ambiente moderno, anche per spezzare il colore chiaro della pavimentazione. Anche questi aspetti erano previsti nel progetto esecutivo. Se abbiamo riscontrato le critiche su queste scelte, dall’altra parte abbiamo avuto l’apprezzamento dei residenti, con cui abbiamo dialogato in questi mesi, perchè oltre all’aspetto estetico che con l’iniziativa privata potrebbe far crescere il valore degli immobili della zona, c’è anche ad ricordare l’intervento sulla rete idrica che era ridotta ad un colabrodo e che è stato completamente ripristinata. Tante abitazione avevano difficoltà nell’approvvigionamento dell’acqua e adesso hanno superato questo problema”.

La valutazione sull’estetica della piazza resta un fattore soggettivo, ma il problema principale è quello di recuperare tutto il contesto di abitazioni ruotano attorno ad essa, per produrre gli effetti sperati sotto il profilo del rilancio del quartiere, dove la case disabitate sono la maggioranza.