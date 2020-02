L’assistenza domiciliare agli anziani potrebbe concludersi a giugno 2020, l’appello di un’operatrice

Una delle 30 dipendenti della coop. Amanthea, che gestisce il servizio di assistenza domiciliare agli anziani fino al 30 giugno 2020 lancia un appello alla politica locale dopo che si sono diffuse insistenti le voci di una sospensione dell’attività alla conclusione del contratto in corso.

“Ci rivolgiamo a coloro che per scelta di vita hanno deciso di spendersi nell’amministrazione della città, con l’obiettivo di affrontare le problematiche della comunità aldilà di qualsiasi appartenenza politica. Da giorni si è diffusa la notizia che il servizio di assistenza domiciliare, per mancanza di fondi, potrebbe essere garantito solo fino a giugno. Ciò significherebbe privare persone spesso non autosufficienti di un’assistenza necessaria e fondamentale alla loro routine quotidiana. Noi operatori di buon mattino andiamo nelle case di queste persone in età avanzata, che ci aspettano con gioia anche perchè (purtroppo) spesso siamo le sole persone che frequentano le loro case. Adesso non sappiamo cosa rispondere quando gli anziani ci chiedono se sia vero che il servizio potrebbe essere interrotto a giugno. Ma come possiamo rispondere ad una tale domande quando veniamo accolti da queste persone ogni volta con la stessa frase (se non fossi venuta questa mattina non mi sarei neanche alzata)”.

L’operatrice a nome dei colleghi lancia il suo appello rivolgendosi ai politici locali: “Non mettendo in dubbio che siete consapevoli dell’importanza di tale servizio per la comunità, vi chiedo se realmente non sia possibile trovare una soluzione. E vero, i fondi sono insufficienti, ma è cosi da anni… Sicura e consapevole della vostra attenzione alla problematica, vi chiedo quindi a nome mio e dei miei colleghi, ma soprattutto a nome delle persone assistite, di trovare una soluzione. Non possiamo permetterci di considerare gli anziani come un problema. Una società si può definirsi civile solo se si prende cura di tutte le persone che la compongono. Gli anziani sono un tesoro culturale da custodire. Spero che queste mie parole servano ad attenzionare il problema dell’assistenza domiciliare che altrimenti si fermerà il 30 giugno 2020”.